Xpore: Umweltfreundliche Lösung für wasserdichte, atmungsaktive Textilien – dem Wettbewerb einen Schritt voraus

Sichere und effektive Fortschritte von BenQ Materials für Bekleidung und andere Nutzung von der ISPO anerkannt

Taoyuan, Taiwan, BenQ Materials freut sich, die Einführung von Xpore bekannt zu geben, einer bahnbrechenden neuen Technologie für wasserdichte und atmungsaktive Textilien. Xpore ist die erste echte Innovation in Bereich wasserdichter und atmungsaktiver Technologien seit vielen Jahren und bietet nicht nur Komfort – mit einer beispiellosen, “über trocken hinausgehenden” Erfahrung – sondern auch umweltfreundliche Sicherheit. Xpore, eine Weiterentwicklung des AirySektor-Konzepts von BenQ Materials, bietet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für Funktionskleidung, häusliche Pflege und medizinische Versorgung. Xpore Techlonogy ist ideal für Naturfasergewebe wie Seide, Wolle und Baumwolle und sogar für von Designern bevorzugtem Spezialgewebe wie zum Beispiel Leder.

Im Gegensatz zu bestehenden Produkten ist die Xpore-Technologie sicher und frei von schädlichen PTFE/PFC (Polytetrafluorethylen und Perfluorkohlenwasserstoffe). Die Xpore-Technologie bietet auch vollständig chemische lösungsmittelfreie Prozesse von der Membranherstellung bis zur Laminierung. Xpore setzt nicht nur einen neuen Standard für Umweltfreundlichkeit vom Produktionsprozess bis zum Endprodukt, sondern bietet auch echte Atmungsaktivität zusammen mit Wasserdichtigkeit.

Die nanoporösen Membranen von BenQ Materials wurden von der branchenführenden ISPO Textrends Jury aus Journalisten, Designern und unabhängigen Fachleuten als außergewöhnlich anerkannt. Bei der Auswahl herausragender Membran- und Beschichtungsprodukte platzierte die ISPO-Jury zwei der Produkte von BenQ Materials in den Top 10 und drei davon in der Auswahlkategorie.

In unabhängigen Tests hat Xpore bemerkenswerte und signifikante Vorteile gegenüber den auf diesem Markt führenden Technologien gezeigt. Die Membraninnovationen von BenQ Materials kontrollieren jetzt die Feuchtigkeit mit 10 Milliarden Nano-Poren pro Quadratzoll – jede 20.000-mal kleiner als ein Wassertropfen und 200-mal größer als ein Wasserdampfmolekül – um den Träger unter allen Bedingungen trocken und angenehm zu halten. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten bietet die hydrophobe nanoporöse Membrane von BenQ Materials eine bessere Atmungsaktivität, Haltbarkeit und Durchlässigkeit für Feuchtigkeitsdampf, ist undurchdringlich für Bakterien und Milben, und ist leichter und schneller trocken.

Zertifizierung und Zulassung

Xpore Technologie Materialien, einschließlich nanoporöser Membranen und Klebstoffe, haben bereits wichtige SGS- und ITS-Zertifizierungen erhalten. Die Fertigungsanlagen von BenQ Materials sind ISO-zertifiziert. Bluesign, OEKO-TEX und TAF Laborzulassungen sind auf dem Weg.

Xpore bietet eine so überzeugende Alternative zu bestehenden Komforttechnologien für Stoffe, dass völlig neue Produktkategorien möglich werden. Xpore wird am 27. Januar 2020 auf der ISPO München, der internationalen Leitmesse für Sport, offiziell vorgestellt und im Rahmen einer großen Presseveranstaltung demonstriert. Gerne können Sie auch den BenQ Materials-Stand auf der ISPO München in Halle C2 am Stand 207 besuchen, wo Mitarbeiter für Anfragen zur Verfügung stehen und ausgewählte Membranen und Beschichtungen ausgestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Datum: 27. Januar 2020 von 16: 00-17: 30 Uhr

Ort: Messe München Messegelände Konferenzraum Pressezentrum West 2. OG

Weitere Informationen sind hier zu finden: https://www.xpore-global.com/ und das Xpore Video gibt es hier: https://youtu.be/ncsQ61Bfbb4

BenQ Materials, ein Mitglied der 20 Mrd. USD schweren taiwanesischen BenQ-Gruppe von High-Tech-Unternehmen, ist im Bereich der Gewebetechnologie für exklusive und innovative Produkte bekannt. Das Unternehmen mit dem ursprünglichen Namen Daxon Technology wurde 1998 mit Hauptsitz in Taoyuan, Taiwan, gegründet. BenQ Materials begann als Hersteller von optischen Speichern und hat sein Kerngeschäft schrittweise auf den Bereich Materialwissenschaften verlagert. BenQ Materials gehört zu den vier weltweit führenden Polarisatorherstellern. Die Produktlinien von BenQ Materials umfassen Funktionsfolien, fortschrittliche Batteriematerialien und Produkte für das Gesundheitswesen. Weitere Informationen zu BenQ Materials finden Sie unter www.benqmaterials.com

