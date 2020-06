XiTrust tritt dem Interessenverband deutscher Zeitarbeitsunternehmen bei

XiTrust, die eSignature Company, ist jetzt Mitglied des Interessenverbands deutscher Zeitarbeitsunternehmen. Der IGZ vertritt die Interessen der Arbeitgeber in der Zeitarbeitsbranche.

Mönchengladbach, 22. Juni 2020 – XiTrust, die eSignature Company, ist jetzt Mitglied des Interessenverbands deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ). Der IGZ vertritt die Interessen der Arbeitgeber in der Zeitarbeitsbranche.

Mit der Mitgliedschaft im IGZ reagiert XiTrust auf den markanten Digitalisierungstrend in einer Branche, die von den Vorteilen der elektronischen Signatur in allen Vertragsangelegenheiten profitiert. Sämtliche arbeitsrechtliche Dokumente können in Teamarbeit von allen beteiligten Parteien ortsunabhängig digital signiert werden. Die Stärken der elektronischen Signatur treten durch das Gebot der sozialen Distanz in Corona-Zeiten noch einmal deutlicher zu Tage.

“In diesen herausfordernden Zeiten gilt es umso mehr, auf dem Arbeitsmarkt flexibel zu agieren”, sagt Andreas Koller, CEO Germany von XiTrust. Als aktuelles Beispiel nennt der Geschäftsführer die Kurzarbeit. Die schnelle Unterschrift der Arbeitnehmer ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieses Konzepts – ganz besonders in der Antragsphase. Koller: “Durch die Vermeidung des zeitraubenden postalischen Verfahrens spart die elektronische Signatur wertvolle Zeit für Unternehmen und Arbeitnehmer.”

Dass XiTrust nun offizielles Mitglied des IGZ ist, ist auch das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen des Unternehmens in der Personaldienstleistungsbranche. Zu den Kunden von XiTrust gehören Branchengrößen wie Adecco und GULP. “Für uns ist die Mitgliedschaft im IGZ deshalb ein logischer Schritt, sagt Andreas Koller “Unseren Erfahrungsschatz bringen wir aktiv in den IGZ ein.”

Der IGZ ist der mitgliederstärkste Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Der Verband vertritt die Interessen von mehr als 3.500 Unternehmen, die überwiegend mittelständisch und regional aufgestellt sind.

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

