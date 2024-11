XCharge Net Zero Series erhält Eichrecht-Zertifizierung

Mit der mess- und eichrechtlichen Zulassung vom 1. November 2024 ist die Net Zero Series nun auch in Deutschland verfügbar

Die XCharge Europe GmbH (XCharge Europe), Anbieter von leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, gibt bekannt, dass ihre Net Zero Series die Kalibrierzertifizierung erhalten hat. Diese Zertifizierung garantiert eine präzise Abrechnung, erhöht die Transparenz und schützt die Endnutzer. Mit diesem Meilenstein erfüllt die Net Zero Series nun die strengen deutschen Standards für Messgenauigkeit und Transparenz beim öffentlichen Laden.

Die Net Zero Series ist neben dem Smart C6EU und dem C7 Ultra-fast das dritte DC-Ladegerät von XCharge Europe, das diese Zertifizierung erhalten hat. Es erfüllt höchste Ansprüche an Zuverlässigkeit, Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit und ist ab sofort offiziell auf dem deutschen Markt erhältlich.

Energie-, Flotten- und Ladestationsbetreiber sowie Nutzer von Elektrofahrzeugen profitieren von den fortschrittlichen Funktionen dieser Ladestation, darunter:

– Maximale Ausgangsleistung von 210 kW bei nur 60 kW Eingangsleistung, was eine Installation ohne Ausbau des Stromnetzes ermöglicht

– Batteriespeicher für Netzstabilität und flexible Ladeleistung

– Bidirektionales Laden zur Rückspeisung von Energie in das Netz und damit zur Erhöhung der Netzstabilität

– Kombinierbar mit Photovoltaikanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

„Mit der Eichrecht-Zertifizierung für die Net Zero Series untermauern wir konsequent unser Engagement auf dem deutschen und europäischen Markt und untermauern unser Versprechen, die Elektromobilität in Deutschland mit Spitzentechnologie zu unterstützen“, betont Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge Europe. „Die Net Zero Series verkörpert unser Engagement für die Bereitstellung einer hochmodernen Ladeinfrastruktur, die flexibel und benutzerfreundlich ist und darauf ausgelegt ist, die heutigen Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Anforderungen von morgen zu berücksichtigen.“

Der Börsengang der Muttergesellschaft XCHG Limited (XCharge) (NASDAQ: XCH) im September 2024 und die Zusammenarbeit mit führenden Prüflaboratorien wie SGS (Societe Generale de Surveillance – ein führendes Schweizer Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen) unterstreichen das Engagement von XCharge Europe für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Im Oktober 2024 verstärkte XCharge Europe seine Präsenz auf dem europäischen Markt durch die Eröffnung eines neuen Testzentrums in Hamburg.

Die Net Zero Series stärkt die Position von XCharge Europe als Vorreiter in der Ladeinfrastrukturbranche und bietet eine attraktive Lösung für Kunden, die auf eine effiziente Energienutzung und skalierbare, zukunftssichere Technologie setzen.

Über die Net Zero Series

Die Net Zero Series von XCharge Europe ist ein skalierbares DC-Ladegerät mit einer Leistung von bis zu 210 kW, das speziell für Gebiete mit geringer Stromverfügbarkeit und hohem Energiebedarf entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Energiespeichersystem (ESS) mit einer Speicherkapazität von bis zu 233 kWh (erweiterbar auf bis zu 466 kWh) kann es auch in beengten Bereichen eine hohe Ladeleistung liefern und den Bedarf an kostspieligen und zeitaufwändigen Netzmodernisierungen minimieren.

Als umfassende Energielösung verfügt die Net Zero Series über Battery-to-Grid-Funktionen (B2G), die es ermöglichen, gespeicherte Energie bei Nachfragespitzen ins Stromnetz zurückzuspeisen und so die Netzstabilität zu unterstützen. Es lässt sich nahtlos in Photovoltaikanlagen integrieren und ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energiequellen für nachhaltiges Laden von Elektrofahrzeugen.

Die Net Zero Series kombiniert robuste Hardware mit fortschrittlichen Softwarefunktionen. Ein 19-Zoll-Touchscreen, ein intelligentes LED-Display und eine aktive Kühlung sorgen für hervorragende Benutzerfreundlichkeit und gleichbleibende Leistung, während die Unterstützung von Open Charge Point Protocol (OCPP 1.6 und 2.0) und Over-the-Air-Updates (OTA) eine nahtlose Integration gewährleisten und die Software auf dem neuesten Stand halten. Mit ihrem kompakten, langlebigen Design eignet sich die Net Zero Series perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen – von gewerblichen Flotten über Parkraumbetreiber bis hin zur öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Über XCharge Europe

XCharge Europe ist ein Anbieter von leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen. Das seit 2017 in Hamburg ansässige Unternehmen unterstützt Branchenführer mit innovativen Ladelösungen und zuverlässigem After-Sales-Service. Mit der zusätzlichen Eröffnung eines neuen Testlabors in Hamburg im Jahr 2024, neben der bestehenden SGS-Testeinrichtung in Madrid, bekräftigt XCharge Europe sein Engagement auf dem europäischen Markt und ermöglicht strenge Produkttests, maßgeschneiderte Lösungen und die Weiterentwicklung der Elektromobilität in der gesamten Region.

