XCharge Group kooperiert mit EDP: Europaweites Netzwerk von EV-Ladegeräten der Net Zero Series

Ziel der strategischen Allianz ist es, Vorreiter beim Einsatz von netzfreundlicheren Ladegeräten zu sein, um den Energiebedarf der E-Mobilitäts-Revolution zu decken.

Hamburg, 13. Oktober 2023 – Im vergangenen Jahr hat die XCharge Group, ein weltweit führender Anbieter von batteriegestützten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit Sitz in Hamburg, die Net Zero Series (NZS) auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein revolutionäres, batteriegestütztes Ladegerät für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs). Jetzt schließt sich XCharge mit einem starken Partner für die Einführung der NZS in Europa zusammen: Nach dem ersten Erfolg bei der Einführung der Net Zero Series in Spanien werden weitere Rolloutpläne des Energieversorgers EDP für 2023 und 2024 erwartet.

Die NZS ist das innovativste Produkt von XCharge mit einem batteriegestützten System. Es ist auf das europäische Stromnetz zugeschnitten und hat die Aufmerksamkeit von EDP auf sich gezogen. Für XCharge markiert die Partnerschaft einen Meilenstein bei der großflächigen Einführung der batteriegestützten Lösung, insbesondere mit den geplanten Inbetriebnahmen in Spanien, Portugal und Italien.

EV-Ladestationen an immer mehr Orten verfügbar machen

Das Ziel von EDP ist es, die Elektromobilität in Europa zu fördern. Deshalb plant das Unternehmen ein landesweites Netz von Ladestationen in Spanien, zum Beispiel in Autohäusern, Einkaufszentren, Supermärkten, Restaurants oder Hotels. EDP ist einer der größten Akteure auf der iberischen Halbinsel im Ökosystem der Elektromobilität.

Der Direktor für nachhaltige Mobilität bei EDP Spain, Javier Martínez Ríos, betont, dass „diese Schnellladestationen mit integriertem Batteriespeicher die Einrichtung einer ultraschnellen Infrastruktur erleichtern sowie vereinfachen. Zudem verkürzen sie die Installationszeit und garantieren den Nutzern von Elektrofahrzeugen unabhängig von der verfügbaren Netzleistung ein ultraschnelles Aufladen der Fahrzeuge“. Gemeinsam mit dem Kraftstoffanbieter Petroprix wird das Unternehmen die größte ultraschnelle Ladeinfrastruktur in Spanien errichten.

Einer der ausschlaggebenden Faktoren für die Entscheidung von EDP für die Net Zero Series war ihre Fähigkeit, eine hohe Ausgangsleistung von 210 kW zu liefern, während sie nur eine Eingangsleistung von 60 kW benötigt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher technischer Ausrüstung und langwieriger Verwaltungsprozesse. Sie eignet sich perfekt für Standorte, an denen das Stromnetz nicht erweitert werden kann, um herkömmliche Schnellladestationen einzusetzen – zum Beispiel an abgelegenen Orten, auf Baustellen, Supermarktparkplätzen und in Büros.

Net Zero Series: eine leistungsstarke und effiziente Lösung

Die NZS hilft auch, das Stromnetz zu stabilisieren und ermöglicht es, Spitzenlasten zu vermeiden: Die Batterie kann in Zeiten geringer Energienachfrage (wenn die Preise niedrig sind) aufgeladen werden und steht dann in Spitzenzeiten als Stromquelle zur Verfügung. Der eingebaute Bildschirm der NZS gibt jederzeit Auskunft über den Batteriestatus und die Ladedaten.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass EDP die NZS als erstes Unternehmen auf der iberischen Halbinsel installiert hat. Das verdeutlicht, wie schnell unsere Systeme einsatzbereit sind“, sagt Javier Lázaro, Country Manager für Südeuropa bei der XCharge Group. „Als Partner unterstützen sich EDP und XCharge gegenseitig bei der Entwicklung innovativer Lösungen. Wir hoffen, dass wir bald mehr unserer Schnellladestationen mit integrierten Batteriespeichern für Elektrofahrzeuge in Spanien und im übrigen Europa einsetzen können“.

„Die Net Zero Series ist nicht nur ein innovatives Produkt im Bereich der Energiespeicherung, sondern bietet hohe Qualität in puncto Sicherheit, die durch die TÜV-Mark-Zertifizierung des weltweit führenden Prüfdienstleisters TÜV Rheinland bestätigt werden“, erklärt Albina Iljasov, Leiterin Vertrieb und Geschäftsentwicklung der XCharge Group. „Wir sind fest davon überzeugt, dass NZS eine ideale Lösung für die Entwicklung der Ladeinfrastruktur sein wird. Nach diesem ersten Erfolg arbeiten wir nun mit weiteren Partnern zusammen, um unsere Lösung auch in anderen Regionen Europas anzubieten.“

Die XCharge Group wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein Vorreiter in der Bereitstellung von batterieintegrierten Ladelösungen, die in mehr als 25 Ländern weltweit eingesetzt werden. Mit einem starken Fokus auf Technologie- und Produktinnovation markiert die Net Zero Serie der XCharge Group einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu nachhaltigeren und effizienteren Ladeinfrastrukturen.

