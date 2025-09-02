XCharge führt GridLink europaweit ein – mit proprietärer Batterietechnologie für mehr Sicherheit

Neue EV-Ladelösung, vorgestellt auf der ICNC, kombiniert PV-Integration, Energiespeicherung und Thermal-Runaway-Management

XCharge Europe (XCharge EU), EU-Hauptsitz von XCHG Limited (NASDAQ: XCH) und Anbieter von leistungsstarken und batterieintegrierten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat auf der Intercharge Network Conference (ICNC) in Berlin sein neuestes Ladesystem GridLink für den europäischen Markt vorgestellt. Nachdem das System erfolgreich in Nordamerika eingeführt und in der Praxis eingesetzt wurde, ist es jetzt vollständig an EU-Standards angepasst. GridLink verfügt über ein flüssigkeitsgekühltes Wärmemanagementsystem sowie eine fortschrittliche Brandbekämpfungstechnologie.

Das Herzstück von GridLink ist die proprietäre 215-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) von XCharge, die eine Gleichstromladeleistung von bis zu 194 kW liefert, und dafür lediglich 44 kW AC aus dem Netz benötigt. Das ist ideal für Standorte mit begrenzter Netzkapazität oder dort, wo eine Aufrüstung der Infrastruktur nicht wirtschaftlich ist. Die Batterieeinheit ist auf 430 kWh skalierbar. Das Ladesystem kann auch bei Stromausfällen netzunabhängig betrieben werden. Ein integrierter 55-Zoll-Bildschirm bietet eine attraktive Benutzeroberfläche und kann dynamische Werbung darstellen.

Neben ultraschneller Ladung und Energiespeicherung unterstützt GridLink auch die nahtlose Integration von Photovoltaikanlagen (PV). Diese integrierten Funktionen adressieren die bestehenden Probleme der Branche, wie begrenzte Netzkapazitäten, die zunehmende Nutzung von Solarenergie und die wachsende Nachfrage nach einem netzunabhängigen Betrieb. Gleichzeitig berücksichtigt GridLink die Sicherheitsbedenken, die typischerweise mit Hochleistungs-Lade- und Energiespeichersystemen verbunden sind.

„GridLink ermöglicht Betreibern neue Einnahmequellen, verbessert die Netzstabilität und bietet mehrstufige Sicherheit im gesamten Betrieb. Wir freuen uns, diese Technologie in Europa einzuführen – gerade jetzt, da der Markt nach effizienteren und zukunftsfähigen Ladelösungen verlangt“, sagt Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge.

Neue Maßstäbe für die Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen

GridLink setzt neue Maßstäbe bei der Sicherheit und kombiniert modernstes Wärmemanagement mit fortschrittlichen Brandbekämpfungssystemen. Das Flüssigkeitskühlsystem bietet eine 2,38-mal größere Wärmeableitungsfläche als herkömmliche Konstruktionen und hält auch unter hoher Belastung oder in extremen Umgebungen eine stabile Temperatur von 37 °C aufrecht. Jeder Akku ist mit vier Sensoren zur frühzeitigen Gefahrenerkennung und einem integriertes Belüftungssystem ausgestattet, das brennbare Gase aktiv ableitet, bevor sie kritische Werte erreichen.

GridLink ist das erste System weltweit mit einem integrierten „Löschmitteltank“ auf Batterieebene – eine Lösung, die Schäden reduziert und den schnellen, kostengünstigen Austausch von Batteriemodulen erleichtert.

Darüber hinaus ist das System wartungsfreundlich ausgelegt und erfordert nur zwei Techniker für die routinemäßige Wartung. Das Ladegerät unterstützt moderne Kommunikationsstandards wie OCPP 1.6J und 2.0.1 und kann über GSM, LTE oder LAN verbunden werden.

Neue Einnahmequellen für Betreiber von Solaranlagen

GridLink leitet Solarenergie direkt in die Gleichstrom-Schnellladung, wodurch eine praktische Möglichkeit zur Nutzung der vor Ort erzeugten Energie entsteht. Diese Methode ist besonders relevant an Standorten, an denen die Rückspeisung von Strom ins Netz nur einen begrenzten finanziellen Ertrag bringt. Durch die direkte Anbindung von Solaranlagen an die Ladeinfrastruktur ermöglicht GridLink, dass diese Anlagen greifbare betriebliche und wirtschaftliche Vorteile erzielen.

XCharge Europe ist ein Anbieter von leistungsstarken und batterie-integrierten Ladelösungen. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz seit 2017 in Hamburg hat, unterstützt Branchenführer mit innovativen Ladelösungen und zuverlässigem After-Sales-Service. Mit der Eröffnung eines neuen Testlabors in Hamburg im Jahr 2024, neben der SGS-Prüfeinrichtung in Madrid, verstärkt XCharge Europe sein Engagement für den europäischen Markt und ermöglicht strenge Produkttests, maßgeschneiderte Lösungen und die Förderung der E-Mobilität in der gesamten Region.

