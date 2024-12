XCharge Europe treibt Innovation und Expansion im Jahr 2024 voran und unterstreicht sein Engagement für die Elektromobilität in der EU

– In Zusammenarbeit mit Energieversorgern, Tankstellenunternehmen und Ladestationsbetreibern schafft XCharge die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft in der sich wandelnden Mobilitätslandschaft.

– Das neue Testzentrum in Hamburg wird für Synergien mit der Testanlage in Madrid sorgen, um auf die wichtigsten Herausforderungen der Branche auf dem gesamten europäischen Kontinent zu reagieren.

– Führende Fahrzeughersteller und Logistikunternehmen vertrauen auf die Innovationen von XCharge wie die Funktionen der Net Zero Series und die VDV261-Kompatibilität, um das Ladeerlebnis zu optimieren und Kosten zu senken.

Hamburg, 18. Dezember 2024 – Im Jahr 2024 hat XCharge Europe, ein Anbieter leistungsstarker und batterieintegrierter Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, durch bedeutende technologische und geschäftliche Meilensteine einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Elektromobilität in der Europäischen Union (EU) geleistet.

XCharge Europe ist ein strategischer Partner für Energieversorger, Tankstellenunternehmen, Fahrzeughersteller und Ladestationsbetreiber (Charging Point Operators, CPOs). In dieser Rolle weitete das Unternehmen seine Aktivitäten in diesen Branchen aus und erhöhte die Anzahl der installierten Ladestationen in der gesamten EU auf mehr als 2.600, darunter viele schnelle und ultraschnelle Gleichstrom-Ladestationen (über 150 kW).

Das Unternehmen verstärkte in der EU auch sein Engagement für Forschung und Entwicklung, indem es im Oktober eine neue Testanlage in Hamburg einweihte. Dadurch werden Synergien mit dem SGS Testzentrum in Madrid geschaffen – mit dem Ziel, die neuesten Technologien zu integrieren und maßgeschneiderte Lösungen für Elektroautos, -lastkraftwagen und -busse zu testen.

„Unser Ansatz ist geprägt von unseren Kernwerten Innovation, Diversity und Passion. Innerhalb der EU ist Deutschland für uns ein Schlüsselmarkt, in dem wir uns als Anbieter von innovativen Lösungen etabliert haben, die auf die einzigartigen Bedürfnisse des lokalen Ecosystems zugeschnitten sind“, betont Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge Europe.

Herausforderungen beim Aufladen überwinden

Tankstellen und CPOs in der gesamten EU – in Märkten wie Spanien, Deutschland, der Schweiz, Belgien, Italien und Frankreich – vertrauen auf die Lösungen von XCharge, um ihre Geschäftsaktivitäten zu erweitern und komplexes Laden in ein einfaches, kostengünstiges und personalisiertes Erlebnis für alle Arten von Elektrofahrzeugen zu verwandeln.

Zu den installierten Ladestationen gehören die smarte Gleichstrom-Ladestation C6EU, die C7 Ultra-fast Ladestation und die Net Zero Series, die batterieintegrierte Gleichstrom-Ladestation von XCharge. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie die besonderen Herausforderungen auf den EU-Märkten lösen. Dort besteht die Notwendigkeit, ultraschnelle Ladestationen und Schnelllademöglichkeiten an Standorten mit hoher Nachfrage und geringer Netzleistung, begrenztem Platz oder zeitlichen Beschränkungen auszubauen.

Die C7 verfügt über eine Ladeleistung von bis zu 400 kW, während die C6EU eine hohe Leistung in einem wirklich kompakten Formfaktor bietet. Durch einen innovativen Ansatz speichert die Net Zero Series Energie in ihrer Batterie, sodass die jeweiligen Stationen eine hohe Ladeleistung von bis zu 210 kW bei einer Netzeinspeisung von nur 60 kW bereitstellen können. Die batterieintegrierte Smart-Energy-Lösung mit Solarkompatibilität gehörte zu den Finalisten des The smarter E AWARD 2024 in der Kategorie E-Mobilität.

Logistikzentren profitieren auch von den Fähigkeiten der Net Zero Series von XCharge, um die Herausforderungen zu meistern, die sich durch begrenzte Netzkapazitäten und die Komplexität des Infrastrukturausbaus ergeben. E-Lkw-Hersteller setzen zudem bereits auf personalisierte Funktionen wie Vorkonditionierung oder Leistungsausgleich. Diese ermöglichen es der Station, automatisch zu erkennen, wann es notwendig ist, einen Ladevorgang ohne menschliches Zutun zu starten. Das spart Zeit und Kosten.

Neue Standards definieren und sich an sie anpassen

Ein Schwerpunkt der Innovationsarbeit des Unternehmens ist die Sicherstellung der Kompatibilität neuer Standards mit Elektrofahrzeugmodellen. Es arbeitet dabei eng mit Herstellern von E-Lkw, -Bussen und -Autos sowie Tankstellen und Behörden zusammen.

Im vergangenen Jahr erhielt XCharge die Eichrecht-Zertifizierung für die Ladestation C6EU. Im Februar 2024 folgte diese Zertifizierung für die Ladestation C7 und im Oktober 2024 für die Net Zero Series. Diese deutsche Regelung soll Endverbrauchern zuverlässige Informationen liefern und garantieren, dass die Besitzer von Elektrofahrzeugen beim Laden die erhaltenen Kilowattstunden genau abgerechnet bekommen.

XCharge Europe

Firmenkontakt

XCharge Europe Pressestelle

Conrad Bautze

Karlstrasse 64

80335 München

+49 89 17 30 19 30



https://www.xcharge.com/

Pressekontakt

LEWIS Communications GmbH

Conrad Bautze

Karlstrasse 64

80335 München

+49 89 17 30 19 30



https://www.teamlewis.com/de/

Bildquelle: XCharge Europe