Xcase Handgepäck-Reiserucksack, Laptopfach, USB-Anschluss

Das multifunktionale Handgepäck mit USB-Anschluss und sicherem Laptopfach

– Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss

– Praktisches Design: Erweiterbar um 10 cm

– Simple Handhabung: Öffnen und Schließen wie einen Koffer

– Kapazität: 40 Liter

– Farbe: anthrazit

Maximale Flexibilität für jede Reise: Dieser durchdachte Handgepäck-Reiserucksack von Xcase ist perfekt für Kurztrips, Geschäftsreisen und Wochenendausflüge. Dank des intelligenten Erweiterungssystems lässt sich kann das Volumen bei Bedarf um 10 cm vergrößert werden. Diese Flexibilität bietet stets ausreichend Platz für alle Reiseutensilien – egal, ob man minimalistisch packt oder nach einem ungeplanten Shoppingtrip auf der Rückreise zusätzliches Gepäck dabei hat.

Cleveres Design mit praktischen Features: Sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden, lässt sich der Rucksack per Reißverschluss einfach um bis zu 10 cm erweitern, sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden. Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Laden von Smartphones unterwegs: Einfach das USB-Kabel anschließen, während die Powerbank praktisch im Rucksack verstaut bleibt.

Sicherer Schutz für Elektronik: Das integrierte Laptopfach bietet optimalen Schutz für Notebooks, iPads und Tablets. Technische Geräte bleiben unterwegs sicher verstaut und sind jederzeit griffbereit.

Multifunktionale Trageoptionen: Der Rucksack vereint die Vorteile mehrerer Gepäckstücke und bietet zahlreiche Tragemöglichkeiten. Das Hauptfach lässt sich wie bei einem Koffer komplett aufklappen, während der stabile Griff an der Oberseite ein komfortables Tragen ermöglicht. Zwei Fächer an der Vorderseite bieten ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten wie Reisepapiere, Geldbeutel oder Hausschlüssel, auf die schnell zugegriffen werden kann.

Großzügiges Fassungsvermögen: Mit 40 Litern Kapazität bietet der Rucksack genügend Platz für Wäsche, Schuhe und alle notwendigen Reiseutensilien. Die großzügige Aufteilung macht den Rucksack ideal für Wochenendtrips, Spontanreisen und Geschäftsreisen.

Der Xcase Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2109-625 zum Preis von 53,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

