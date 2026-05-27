Xcase 2in1-Fahrrad-Gepäckträgertasche

– 2in1-Tasche: zum Befestigen am Gepäckträger und als Umhängetasche tragbar

– Multifunktionale Gepäcktasche mit Regenschutz und reflektierend

– Großes Fach mit 10 Liter Stauraum, Flaschenhalter, Gummischnur für Jacke & Co.

– Verstellbarer Schulterriemen und zusätzliche Trageschlaufe

– Wasserfester, robuster und verstärkter PU-Stoff

– Schnelle und einfache Befestigung per Klett-Riemen am Gepäckträger

Fahrradtasche und Umhängetasche in einem: Die 2-in-1-Gepäckträgertasche von Xcase lässt sich dank abnehmbarem Trageriemen in Sekunden vom Gepäckträgerkoffer zur Schultertasche umwandeln – praktisch für alle, die nach der Fahrt einfach weitergehen möchten, ohne umpacken zu müssen.

Wasserfest und formstabil: Das PU-Außenmaterial schützt den Inhalt zuverlässig vor Regen und Spritzwasser. Die Tasche behält dabei ihre Form – ob auf dem Gepäckträger montiert oder über der Schulter getragen.

Stabiler Halt ohne Werkzeug: Robuste Haken und verstellbare Riemen sorgen für einen festen Sitz am Gepäckträger, auch auf unebenen Wegen. Die Montage gelingt in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug.

Durchdachte Ausstattung: Mit rund 10 Litern Volumen bietet die Tasche ausreichend Platz für Alltagsbedarf, Laptop-Zubehör oder Proviant. Ein strukturiertes Innenfach sorgt für Ordnung, seitliche Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

– Multifunktionale 2in1-Fahrradtasche

– Ideal für Arbeitsmaterialien, Verpflegung, Werkzeug, Luftpumpe, Kleidung u.v.m.

– Schnelle und einfache Befestigung per Klett-Riemen am Gepäckträger

– Dank abnehmbarem Umhängeband auch als Umhängetasche tragbar

– Mit praktischem Regenschutz

– Großes Hauptfach mit 10 Liter Stauraum:

– Wetterfeste Abdeckung mit Gummischnur: zum Befestigen von Jacke, Fahrradhelm o.ä.

– Seitlicher Flaschenhalter mit Gummizug für Trinkflaschen

– Wasserfester, robuster und verstärkter PU-Stoff

– Integrierter Reflektor für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln

– Maße: 38,5 x 19,5 x 16 cm, Gewicht: ca. 676 g

Die Xcase 2in1-Fahrrad-Gepäckträgertasche, 10 Liter, Trageriemen, wasserfest, PU ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8084-625 zum Preis von 23,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Sets erhältlich:

Xcase 2er-Set 2in1-Fahrrad-Gepäckträgertasche, 10 Liter, Trageriemen, PU

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. JX-9093-625

Xcase 4er-Set 2in1-Fahrrad-Gepäckträgertasche, 10 Liter, Trageriemen, PU

Preis: 78,99 EUR

Bestell-Nr. JX-9094-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/87GHFoFdp8q64iJ

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