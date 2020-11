xalution zählt erneut zu Deutschlands Top-Arbeitgebern Mittelstand

Ausgezeichnet von FOCUS Business und kununu.com

Nürnberg, den 18.11.2020 – “So macht Arbeit Spaß und glücklich!”, “Hier wird Zusammenhalt und Austausch gelebt”: Mitarbeiter-Statements wie diese und insgesamt 4,9 von 5 Bewertungssternen belegen, was einen “Top Arbeitgeber Mittelstand 2021” auszeichnet. Folgerichtig wurde die Nürnberger xalution group GmbH ( https://www.xalution.com ), Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Business-Software Umfeld, auch in diesem Jahr in das FOCUS Business Ranking “Top Arbeitgeber Mittelstand” aufgenommen. Es ist das vierte Mal, dass dieses erstellt worden war.

Dafür waren zuvor gut 950.000 Unternehmen und rund vier Millionen Kommentare und Bewertungen von Arbeitnehmern auf Unternehmensprofilen und Portalen wie der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu analysiert worden.

xalution Geschäftsführer Tobias Endl ist stolz auf die erneute Auszeichnung und die hundertprozentige Weiterempfehlungsquote: “Ich freue mich sehr darüber, dass das gute Arbeitsklima bei uns keine Momentaufnahme ist, sondern ein Dauerzustand, von dem wir alle profitieren. Damit ist aber nicht nur ein harmonischer und entspannter Umgang miteinander gemeint. Sondern auch, dass wir versuchen, die Stärken eines jeden Mitarbeiters zu sehen und weiterzuentwickeln. Gegebenenfalls sogar dadurch, dass wir für ihn ein eigenes neues Kompetenzfeld schaffen. So fühlt sich jeder wertgeschätzt und motiviert. Und das kommt auch bei unseren Kunden an”.

Kunden profitieren von hoher Mitarbeiterzufriedenheit

“Die Art, wie bei xalution Mitarbeiter geführt werden, ist von Anerkennung sowie einem starken Teamgeist und Kollegialität geprägt”, bestätigt Julianna Kiss, zuständig für das Marketing bei xalution. “Ergebnisse werden hier deutlich schneller als anderswo erzielt, weil jeder jeden unterstützt”. Sie bescheinigt dem xalution Team eine ausgeprägte Musketier-Mentalität und umreißt gleich drei Erfolgsfaktoren für das hervorragende Bewertungsergebnis:

-Respekt – jedes Kompetenzfeld und jedes Alter wird wertgeschätzt, jede Aufgabe ziel- und lösungsorientiert angegangen

-Ehrlichkeit – offene Kommunikation zu jedem Mitarbeiter und jedem Kunden, Rücksichtnahme auf Privatleben und Spezifika

-Fairness – Familiäre Zusammenarbeit, eine soziale Grundhaltung und gegenseitiges Verständnis stärkt das Vertrauen aller Beteiligten

xalution-Kunden profitieren davon – durch schnellere und oftmals innovativere Lösungsansätze, beständige Ansprechpartner und damit auch von einem großen, gewachsenen Erfahrungsschatz. Abteilungs- und sogar Branchenübergreifend, weil jeder Mitarbeiter sein Knowhow in jedes Projekt einbringen kann.

Tobias Endl fasst zusammen: “Wir versuchen nach dem New Work Konzept zu handeln. Deshalb sehen sich alle Führungskräfte bei uns in der Rolle des Sparringspartners und Impulsgebers für unsere Mitarbeiter. So übernimmt man als Geschäftsführer die Rolle des Steuermanns, der den Kurs im Blick behält und vorgibt sowie die Zusammenarbeit koordiniert. Gerne auch mit fluiden, flexiblen Teams, die je nach Kundenbedürfnissen oder Projektphase neu zusammengestellt werden können”.

Die xalution group GmbH ist ein Zusammenschluss von hochqualifizierten Spezialisten im ERP-Umfeld (Enterprise Resource Planning). Die Mitarbeiter unserer Vertretungen in Deutschland, Tschechien, Polen, Slowakei und der Schweiz beraten namhafte Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel mit Fokus Sport- und Modebranche. Kernpunkt der Beratung sind die Optimierung von Unternehmensprozessen, der optimale Einsatz von Unternehmenssoftware sowie Digitalisierungsprojekte. Als Microsoft Gold Certified ERP-Partner bieten wir unseren Kunden unter anderem die gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktpalette sowie dazugehörige Services an. Von der Unterstützung bereits eingeführter Softwarelösungen im laufenden Betrieb sowie deren Erweiterungen bis hin zur Abwicklung kompletter Projekte inklusive kundenspezifischer Softwareanpassungen.

www.xalution.com

Kontakt

xalution group GmbH

Cathrin Ferus

Weinmarkt 4

90403 Nürnberg

0911 469518

cathrin.ferus@xalution.com

https://www.xalution.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.