x86-Monitore mit Android 13

FORTEC Integrated präsentiert in Kooperation mit emteria Android 13 auf den POS-IQ-PRO Panel PCs

Die FORTEC Integrated (Distec GmbH), einer der führenden deutschen Spezialisten für industrielle TFT-Flachbildschirme, Embedded-Produkte und Systemlösungen, bietet in Zusammenarbeit mit dem Android-Spezialisten emteria ihre x86 Panel-PCs jetzt mit dem innovativen Betriebssystem Android 13 an. Diese Kombination vereint die hohe Rechenleistung der x86-Architektur mit den Vorteilen regelmäßiger Updates sowie den flexiblen Anpassungs- und Fernverwaltungsmöglichkeiten von Android 13.

„Durch die Partnerschaft mit emteria wird sichergestellt, dass Android 13 reibungslos auf den POS-IQ-PRO Panel-PCs läuft und dabei sein gesamtes Potenzial in Bezug auf App-Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit entfaltet“, erläutert Matthias Keller, Managing Director von FORTEC Integrated / Distec.

Vielfältige Funktionen für Displays in Industrie und Medizintechnik

Die moderne Version von Android bietet vielfältige Gestaltungsoptionen, einschließlich individueller Bootanimationen. Design und Farbgebung der Benutzeroberfläche lassen sich optimal an individuelle Markenanforderungen anpassen. Um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, sorgen CI/CD-Pipelines für automatische OS-Aktualisierungen und die Verteilung von System- und App-Änderungen über Over-The-Air (OTA)-Updates. Zusätzliche Vorteile des Android-Betriebssystems umfassen den Kiosk-Modus zur Berechtigungsverwaltung, einen unkomplizierten Remote-Zugriff mittels Mobile Device Management (MDM), ein übersichtliches App-Management und Screen Mirroring zur Echtzeitüberwachung der Bildschirme von entfernten Geräten. Ein erweiterter Langzeit-Support sowie regelmäßige Sicherheitsupdates gewährleisten die dauerhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit der Android-Geräte.

Die POS-IQ-PRO Panel-PC Monitore mit leistungsfähigem Intel® Pentium® N4200 Prozessor wurden speziell für den Einsatz in Maschinensteuerungen, HMIs und der Medizintechnik entwickelt. Sie sind in Größen von 10,1 bis 15,6″ verfügbar, bieten einen 10-Finger-PCAP-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und ein schlankes, robustes Edelstahlgehäuse mit frontseitigem IP65 Schutz gegen Staub und Stahlwasser. Die passive Kühlung ermöglicht einen zuverlässigen Volllastbetrieb auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch VESA-Befestigungslöcher lassen sich die Panel-PCs auch mit einem Schwenkarm oder Monitorfuß nutzen. Optional erhältliche Wandeinbaurahmen ermöglichen eine Integration in Beton-, Holz- oder Trockenbaukonstruktionen.

Die FORTEC Integrated Monitore der POS-RP-PRO-Serie mit integriertem Raspberry Pi ARM-Prozessor sind ebenfalls mit einem emteria Android-Betriebssystem erhältlich.

Über FORTEC Integrated / Distec

Die FORTEC Integrated / Distec GmbH ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die Distec im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Das Dienstleistungsangebot der FORTEC Integrated / Distec umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann die Distec GmbH auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen.

Die Produkte der FORTEC Integrated / Distec GmbH sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering

UK und Benelux: Display Technology, Huntingdon

Türkei und naher Osten: Display Görüntüleme Teknolojileri A.S.

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY

