www.stiebel-eltron.at – Österreich ist überzeugt von Wärmepumpen

Wärmepumpenheizungen verdrängen fossile Heizungen im Neubau und im Altbau!

Die Menschen in Österreich geben der sauberen Wärmepumpen-Heizung inzwischen den Vorzug vor fossiler Technik (Öl, Gas und Kohle): 50.000 Wärmepumpen ( Wärmepumpe im Neubau) stehen nur noch 30.000 fossilen Heizungen gegenüber, die 2022 in Österreich installiert wurden“, sagt Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH. „Dieser positive Gesamttrend spiegelt sich zudem in den Meinungen der Verbraucherinnen und Verbraucher mit großer Mehrheit wider: So wünschen sich 77 Prozent, der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen im Altbau ( Altbau-Sanierung für Wärmepumpe) sollte stärker vorangetrieben werden. Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor.

Über STIEBEL ELTRON:

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – stiebel-eltron.at

www.stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an hochinnovativen und energieeffizienten Lösungen im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Gesamtantwort auf die großen Herausforderungen des weltweiten Klimawandels.

Firmenkontakt

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Marco Gojcevic

Margaritenstr. 4

4063 Hörsching

07221 746000



https://www.stiebel-eltron.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.