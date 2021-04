W&V-Umsatzranking: Palmer Hargreaves wächst im Krisenjahr und steigt fünf Plätze auf

– Palmer Hargreaves legt beim Gross Income gegen den Trend deutlich zu.

– Der Aufstieg im Ranking geht weiter – um fünf Plätze von Platz 23 auf 18.

– Auch die Mitarbeiterzahl steigt um 12 Prozent.

Im aktuellen Umsatzranking der inhabergeführten Agenturen in Deutschland steigt Palmer Hargreaves weiter auf. Entgegen einem durchschnittlichen Umsatzrückgang unter allen beteiligten Agenturen von 2,8 Prozent, steigert Palmer Hargreaves ihren Honorarumsatz von 11,45 auf 12,51 Millionen Euro um 9,26 Prozent. Damit klettern die Kölner um fünf Plätze auf Platz 18. Auch die Anzahl der Mitarbeiter:innen (FTE) steigt seit Jahren kontinuierlich an. Gegenüber dem Vorjahr beträgt das Wachstum 12 Prozent.

Erst im März 2020 übernahm das deutsche Management die internationale Agenturgruppe mit weiteren Standorten in England und China. Dass nach einem außergewöhnlichen Pandemie-Jahr entgegen der allgemeinen Entwicklung ein sehr positives Umsatzwachstum steht, ist auch ein Ergebnis der internen Aufstellung mit breiten Skills, den voll digitalisierten Prozessen und der großen Diversität im Kundenportfolio. Während zwar Live-Events oder Messeauftritte wegfielen, war der Kommunikationsbedarf der bestehenden Agenturkunden in allen digitalen Bereichen umso größer. Hinzu kamen neu gewonnene Etats, die sich allerdings in vielen Fällen erst im nächsten Kalenderjahr voll im Umsatz niederschlagen werden. “Es gab zudem besonders großen Beratungsbedarf. Der drehte sich nicht nur um die richtige Kampagne. Sondern viel grundsätzlicher um Fragen, wie Marketing oder Unternehmenskommunikation überhaupt zukunftsgerecht aufgestellt sein müssen. Wie ein Newsroom effizienter arbeitet, wie Automatisierung funktioniert oder welcher Ton in Zeiten der Krise passt”, so Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Mitinhaberin von Palmer Hargreaves. Die Rolle der Agentur habe sich in diesem Krisenjahr daher vielfach verändert, so Heilmann: “Wir sind noch näher mit unseren Kunden zusammengerückt. Im Sinne der Zusammenarbeit und ganz praktisch durch die vielen Videocalls und Remote-Workshops.”

Palmer Hargreaves – Komplexes können wir einfach

Palmer Hargreaves ist eine inhabergeführte Agenturgruppe für Marketing und Kommunikation. Rund 200 Mitarbeiter arbeiten an vier Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir verbinden ein breites Leistungsangebot – Strategy, Content, Creative und Digital – mit tiefer Branchenexpertise. Ob Marketingkommunikation, PR oder Marketingtechnologie: Namhafte Marken wie Audi, Bayer, Deutsche Telekom, EnBW, Ford, Fraunhofer, Handelsblatt, Henkel, Miele, Porsche, pwc und SAP vertrauen uns seit Jahren. Denn wir sind die Agentur für die wissensbasierte Wirtschaft.

