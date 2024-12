Wundversorgung: Übergangsfrist ausgelaufen

Cutimed Sorbact bietet Versorgungssicherheit

Anfang der Woche (2. Dezember) endete die Übergangsfrist, innerhalb derer „sonstige Produkte zur Wundbehandlung“, etwa viele silber- sowie PHMB-haltige Produkte, ohne Nachweis ihres speziellen Nutzens von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattet wurden. Auch ein Schreiben des Bundesgesundheitsministers vom 29. November an den GKV-Spitzenverband, die KBV und die ABDA, in dem empfohlen wurde, die bisherigen erstattungsrechtlichen Regeln weiterlaufen zu lassen, ändert nichts an der aktuellen Rechtslage. Darauf macht das Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity aufmerksam. Cutimed Sorbact bleibt als DACC-beschichtete Wundauflage weiterhin sicher erstattungsfähig. Patientinnen und Patienten mit chronischen und insbesondere infizierten und infektionsgefährdeten Wunden können somit auch künftig optimal versorgt werden.

„Aus dem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums lässt sich keine Pflicht der Beteiligten – insbesondere der einzelnen gesetzlichen Krankenkassen – zur fortgesetzten Anwendung nicht mehr gültiger gesetzlicher Erstattungsregeln ableiten“, sagt der auf Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Dr. Thomas Utzerath. Eine Empfehlung oder Bitte des Ministers biete keinen verbindlichen rechtlichen Rahmen. Auf der sicheren Seite seien Verordner daher nur, wenn sie ab sofort Produkte verschreiben, die auch nach dem Ablauf der Übergangsfrist zu Beginn dieser Woche eindeutig erstattungsfähig sind und bleiben. „Nur eine Entscheidung des Bundestages könnte gegebenenfalls eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist ermöglichen“, so Utzerath.

Eine Fristverlängerung um 18 Monate war bereits zwischen den zuständigen Gesundheitspolitikern parteiübergreifend ins Auge gefasst worden und sollte im Rahmen eines Zusatzantrages zum Gesetz zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit (GSVG) vor Ablauf der Frist beschlossen werden. Durch das vorzeitige Ende der Ampel-Koalition ist es dazu jedoch nicht mehr gekommen. „Es ist momentan noch nicht absehbar, ob und wann es noch einmal zu einer rechtssicheren Verlängerung der Übergangsfrist kommt“, sagt Ulf Sanne, Sr. Business Director bei Essity. Sicher sei hingegen, dass sich Wundversorgerinnen und Wundversorger vorerst nach Alternativen bei der Versorgung von Infektionen umsehen müssten.

Cutimed Sorbact bietet Versorgungssicherheit

„Mit Cutimed Sorbact stehen sicher erstattungsfähige und wirksame Wundauflagen zur Behandlung infizierter Wunden zur Verfügung“, so Ulf Sanne. Das Cutimed Sorbact Sortiment ist der Produktgruppe 2 („Verbandmittel mit ergänzenden Eigenschaften“) der Arzneimittelrichtlinie des G-BA zugeordnet. Aufgrund seines rein physikalischen Wirkprinzips durch eine Beschichtung mit Dialkylcarbamoylchlorid (DACC) bleiben die Wundauflagen auch nach dem Auslaufen der Übergangsfrist weiterhin wie gewohnt verordnungs- und erstattungsfähig. Dies gilt auch für Cutimed Sorbact Gel, einer mit Hydrogel benetzen Wundauflage.

Cutimed Sorbact Wundauflagen bekämpfen Infektionen rein physikalisch, indem die sichere und effektive Sorbact-Technologie genutzt wird. Bakterien, wie beispielsweise MRSA und VRE, und Pilze binden und verankern sich auf natürliche Weise an die einzigartige DACC-beschichtete Oberfläche von Cutimed Sorbact. Die Bakterien werden irreversibel gebunden und im Wachstum gehemmt. So wird mit jedem Verbandwechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Weitere Informationen rund um die Erstattung von Wundversorgungsprodukten sind auf www.cutimed.de/erstattung zu finden. Dort können auch kostenlose Produktmuster von Cutimed Sorbact bestellt werden.

Cutimed wurde gezielt für das Wundmanagement komplexer, chronischer Wunden entwickelt. Mit den Cutimed Wundverbänden stellen wir medizinischem Fachpersonal innovative Lösungen für die Versorgung von Wunden bereit – speziell entwickelt für alle Phasen der Wundheilung. In enger Abstimmung mit Anwendern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, um mit unseren Produkten den Therapieerfolg zu steigern, Anwender zu entlasten und den Patientenkomfort zu maximieren. Zum Cutimed Sortiment gehören unter anderem unsere Cutimed Sorbact Wundverbände, die Infektionen auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpfen – rein physikalisch. Unsere superabsorbierenden Wundverbände Cutimed Sorbion überzeugen mit sehr hoher Exsudataufnahme und Retentionsleistung bei sehr stark bis mäßig stark exsudierenden Wunden. Cutimed® Siltec sind unsere hochabsorbierenden Silikon-Schaumverbände für die Behandlung von schwach bis stark exsudierenden Wunden.

