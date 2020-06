Ecomare begeistert mit interaktiver Ausstellung für ein weltweit einzigartiges Naturgebiet

“Wundersames Watt”: Texeler Naturmuseum feiert das UNESCO Welterbe

Ecomare begeistert mit interaktiver Ausstellung für ein weltweit einzigartiges Naturgebiet

Als größte niederländische Insel befindet sich Texel inmitten des Wattenmeers. Um Besuchern die erhabene Schönheit dieses Naturgebiets nahezubringen und damit zu seinem Schutz beizutragen, eröffnete das Ecomare nun eine brandneue Ausstellung. “Wundersames Watt” (nl. Wonderlijk Wad) thematisiert das UNESCO Welterbe Wattenmeer mit all seinen Facetten – von der geologischen Geschichte über seine festen Bewohner, die einen großen Einfluss auf das gesamte Ökosystem haben, bis hin zu seiner Bedeutung für Millionen von Zugvögeln, die hier Rast machen.

Spielerische Entdeckungsreise

Wer ist im Watt regelmäßiger Gast und wer wohnt hier? Was passiert, wenn man eine Art aus der Nahrungskette nimmt? Was isst ein Knuttstrandläufer? Die Fragen, die im Rahmen der Ausstellung gestellt werden, sind genauso verschieden wie die Spiele, mit denen man sie sich selbst beantworten kann. So gilt es zum Beispiel beim Geologiespiel, einen Mammutzahn, ein Stück Steinkohle und einen fossilen Farn dem richtigen Erdzeitalter zuzuordnen. Zudem bieten zahlreiche Touchscreens die Möglichkeit, nach Wunsch tiefer in einzelne Themen einzusteigen.

Interaktiver Fußboden

Im Rahmen der Ausstellung können die Besucher auch mit ihren Füßen aktiv werden. Mitten im Raum befindet sich dafür ein interaktiver Fußboden, auf dem man mit Ebbe und Flut spielen kann. Indem man darauf tritt, verdrängt man das Wasser und es entstehen Inseln mit Gras und Schafen. Oder man lässt das Wasser stehen und gönnt den Fischen ihre Ruhe. In Form von wunderschönen Mikroskop-Aufnahmen setzt die Ausstellung zudem genau die Kleinstlebewesen eindrucksvoll in Szene, die das Ökosystem zu dem machen, was es ist: Algen und Plankton.

Aktuelle Corona-Hausregeln

Aufgrund der Corona-Maßnahmen gelten für den Besuch des Ecomare aktuell besondere Hausregeln. So ist der Eintritt nur möglich, wenn man im Besitz eines Online-Tickets mit Zeitfenster für einen bestimmten Tag ist. Die Tickets sind über die Ecomare Website oder die App TexelMap erhältlich. Des Weiteren ist der gemeinsame Besuch nur für Menschen aus einem Haushalt möglich. Es gilt, 1,5 Meter Abstand von anderen Besuchern zu halten und die allgemein üblichen Hygieneregeln zu befolgen. Weitere Informationen zu den Hausregeln gibt es Online.

1,5 Meter Abstand

Neben dem Ecomare sind seit dem 1. Juni noch drei weitere Texeler Museen geöffnet: das Strandgutmuseum Flora, das Seefahrtmuseum Kaap Skil und das Schafmuseum Wezenspyk. Für sie gilt es ebenfalls, vorab Online-Tickets zu erwerben. Die aktuellen Regeln für diese drei Museen sowie alle weiteren Informationen und Tipps rund um “Eineinhalb Meter Abstand auf Texel” gibt es zentral gebündelt auf der Website des VVV Texel: https://www.texel.net/de/eineinhalb-meter-auf-texel/

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( www.teso.nl) erreichbar. Unter dem Motto “ganz Holland auf einer Insel” wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt “Hoge Berg”. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Zentrum für Watt und Nordsee “Ecomare”. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen “Runde um Texel” oder das Schlemmerfestival “Texel Culinair”. Für Anfragen zu Ferienunterkünften und Informationen zur Insel bietet der VVV Texel in Den Burg eine zentrale Anlaufstation ( www.texel.net).

Firmenkontakt

VVV Texel

Yvonne De Vroede

Büro Emmalaan 66

1791 AV Den Burg Postbus 3

+31 (0)222-314741

secretariaat@texel.net

http://www.texel.net

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @Texel