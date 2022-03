Würth Leasing unterstützt THW-Helfervereinigung Weinsberg e.V.

Durch die zunehmende Anzahl von größeren Wetter- und Naturereignissen, wie beispielsweise Flut- und Hochwasserlagen, ist unsere Gesellschaft immer wieder auf externe Hilfe angewiesen. Institutionen wie das Technische Hilfswerk leisten hier einen entscheidenden Beitrag zur kurz- und langfristigen Krisenbewältigung.

„Aus diesem Grund war es für uns keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit, die THW-Helfervereinigung Weinsberg e. V. mit einer Sachspende in Form eines Power-Notebooks zu unterstützen. Das Notebook soll für die Drohnengruppe einen deutlichen Mehrwert und vor allem eine Arbeitserleichterung bringen“, so Simon Wieland, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der Würth Leasing.

Die Drohnengruppe der THW-Helfervereinigung Weinsberg e. V. nutzt modernste Drohnentechnik, um so Personen via Wärmebild zu suchen, die Feuerwehren im Kreis Heilbronn bei der Brandwache zu unterstützen und auch zur Lageerkundung an unzugänglichen Stellen. Auch aufwändige 3D-Modelle können so erstellt und zum Beispiel zur Messung von Längen, Breiten und Höhen genutzt werden.

THW-Helfervereinigung Weinsberg e. V.

Als eingetragener Verein finanziert sich der THW-Helfervereinigung Weinsberg e. V. ausschließlich über Mitglieds- oder Förderungsbeiträge sowie Spenden. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Jugendarbeit im Ortsverband sowie der Förderung von Maßnahmen zur Sicherung von Menschen, Tieren und Sachgütern in Gefahrenlagen, insbesondere zur Rettung von Menschenleben aus Lebensgefahr. Zu den weiteren satzungsgemäßen Aufgaben gehören beispielsweise:

-Die Verbesserung der sozialen Absicherung durch eine zusätzliche Versicherung seiner Mitglieder.

-Die Förderung der Jugendpflege innerhalb des THWs.

-Die Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für die örtliche Gefahrenabwehr, welche durch Anforderungen vor Ort nicht vom Bund gestellt werden kann.

Das Technische Hilfswerk

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere.

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 8.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 83.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst. Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

Kontakt

Würth Leasing GmbH & Co. KG

Jan Paul Gaugler

Breitensteinstraße 2

73095 Albershausen

+49 (0)7161/95136-38

jan.gaugler@wuerth-leasing.de

https://www.wuerth-leasing.de

Bildquelle: ©THW-Helfervereinigung Weinsberg e.V.