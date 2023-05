WSO2 erweitert seinen Vertrieb für API-Managementlösungen und schließt eine Partnerschaft mit dem globalen IT-Lösungsanbieter TD SYNNEX

Partnerschaft bringt gemeinsames Cloud-basiertes Angebot für API-Verwaltung, Integration und Kundenidentitäts- und Zugriffs-Management, damit mehr Unternehmen schneller Innovationen umsetzen können

München – 04. Mai 2023 – WSO2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, gab heute eine neue Partnerschaft mit dem führenden globalen IT-Distributor und Lösungsanbieter TD SYNNEX bekannt. Diese Partnerschaft bringt die branchenführende Software von WSO2 für API-Verwaltung, Integration und Kundenidentitäts- und Zugriffs-Management (CIAM) in das ausgedehnte globale IT-Ökosystem von TD SYNNEX.

In einer Umfrage von WSO2 unter 500 IT-Entscheidern ist sich die überwiegende Mehrheit einig, dass drei Faktoren wichtig sind, um bessere digitale Erlebnisse zu schaffen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen: verbesserte Sicherheit (90 %), Cloud-Einführung (89 %) und API-Integration (82 %). Doch allzu oft erhöht nahtlose Zusammenarbeit dieser Technologien die Kosten und den Zeitaufwand für die Markteinführung neuer digitaler Dienste und Anwendungen.

Durch ihre Partnerschaft werden WSO2 und TD SYNNEX ihren gemeinsamen Kunden helfen, diese Hürden deutlich zu senken. WSO2 vereint branchenführende Cloud-native Technologien für API-Management, Integration und Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement, einschließlich robuster Business-to-Business- und Business-to-Consumer-CIAM.

„Angesichts der heutigen wirtschaftlichen Unsicherheit und schrumpfender Budgets stehen Unternehmen und SaaS-Anbieter vor der Herausforderung, schneller Innovationen zu schaffen, ohne dabei ihre Entwicklungsteams zu vergrößern. Wir sind stolz darauf, mit TD SYNNEX zusammenzuarbeiten, um mehr Kunden dabei zu helfen, diesen Bedarf zu decken und das Wachstum durch unsere gemeinsame Cloud-basierte Lösung zu beschleunigen“, sagt Moses Mathuram, Vice President, GSI Alliances and Strategic Partnerships bei WSO2. „Da wir unser Partner-Ökosystem weiter ausbauen, können immer mehr Unternehmen jeder Größe unsere branchenführenden Open-Source-Lösungen für API-Management, Integration und CIAM nutzen und so die Markteinführungen kostengünstig beschleunigen.“

Die Vorteile dieser Partnerschaft umfassen:

-Neue Geschäftsmöglichkeiten, die eine nahtlose Monetarisierung des API-Managements ermöglicht, wobei jede Front- und Back-End-Transaktion an einem Ort verwaltet, wird

-Einfacher Zugang zu den Lösungen von WSO2 für API-Management, Integration und Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement

-Wirtschaftlicher Nutzen durch Senkung der Entwicklungskosten, ohne dass Unternehmen ihre eigene aufwendige Infrastruktur aufbauen oder technisch unterschiedliche Teams einstellen müssen

-Höhere Effizienz durch Reduzierung der Time-to-Market und der Komplexität von Service und Support

„TD SYNNEX möchte IT-Lösungen anbieten, die heute Geschäftsvorteile liefern und morgen Wachstum ermöglichen“, sagt Cheryl Neal, Vice President of New Vendor Acquisition and Global Solutions bei TD SYNNEX. „Mit der Aufnahme von WSO2 in unser umfangreiches Portfolio von Anbieterpartnern können wir die Breite und Tiefe unseres Angebots erweitern, damit unsere Kunden durch Technologieeinsatz Großes erreichen können.“

Weitere Informationen über das WSO2-Partnerprogramm finden Sie unter wso2.com/partners/.

Über TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ist ein weltweit führender Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Wir sind ein innovativer Partner, der mehr als 150.000 Kunden in über 100 Ländern dabei hilft, den Wert von Technologieinvestitionen zu maximieren, Geschäftsergebnisse zu demonstrieren und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Mit Hauptsitz in Clearwater, Florida, und Fremont, Kalifornien, arbeiten die rund 23.500 Mitarbeiter von TD SYNNEX daran, überzeugende IT-Produkte, -Dienstleistungen und -Lösungen von über 1.500 erstklassigen Technologieanbietern zu vereinen. Unser Edge-to-Cloud-Portfolio ist in einigen der wachstumsstärksten Technologiesegmente verankert, darunter Cloud, Cybersicherheit, Big Data/Analytics, IoT, Mobilität und Everything as a Service. TD SYNNEX hat sich dem Dienst am Kunden und an der Gemeinschaft verschrieben. Wir glauben, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere Mitarbeiter und unseren Planeten haben können, indem wir bewusst als respektierter Unternehmensbürger handeln. Wir streben danach, ein vielfältiger und inklusiver Arbeitgeber der Wahl für Talente im gesamten IT-Ökosystem zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.TDSYNNEX.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

