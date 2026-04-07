WOW Chillusion goes Latin

WOW Museum München lädt zur „WOW Chillusion – Bachata Edition“

Das WOW Museum München bringt im April Bewegung in die Welt der Illusionen: Mit der nächsten Ausgabe der beliebten Eventreihe „WOW Chillusion“ verwandelt sich das Museum in eine lebendige Tanzfläche. Unter dem Titel „WOW Chillusion – Bachata Edition“ erwartet die Besucher:innen ein besonderer Abend, der interaktive Illusionen mit lateinamerikanischen Rhythmen verbindet.

Am Freitag, den 17. April, öffnet das Museum von 19 bis 22 Uhr seine Türen für ein außergewöhnliches After-Work-Erlebnis. Der Abend beginnt mit einem einstündigen Besuch durch die faszinierenden Erlebnisräume des Museums, bevor im Anschluss ein zweistündiges Bachata Social im Foyer stattfindet.

Im Fokus steht diesmal das gemeinsame Tanzen: Ob Anfänger:in oder erfahrene:r Tänzer:in – alle sind eingeladen, sich von den fließenden Bewegungen und der besonderen Atmosphäre inspirieren zu lassen. Unterstützt wird das Event von erfahrenen Guestdancers, die vor Ort für zusätzliche Impulse sorgen und die Community zusammenbringen.

Für eine entspannte Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt: Wasser wird den Gästen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Besonders attraktiv: es gibt keinen Aufpreis auf das reguläre Museumsticket.

Mit Formaten wie der „WOW Chillusion“ entwickelt sich das WOW Museum zunehmend zu einem Ort, an dem Kunst, Erlebnis und soziale Begegnung miteinander verschmelzen. Die Bachata Edition setzt dabei einen neuen, bewegungsreichen Akzent im Veranstaltungsprogramm.

Event auf einen Blick:

WOW Chillusion – Bachata Edition

Freitag, 17. April

19:00 – 22:00 Uhr

WOW Museum München

– 19:00 – 20:00 Uhr: Museumsbesuch

– 20:00 – 22:00 Uhr: Bachata Social im Foyer

Ticketpreis: 23 Euro

Weitere Informationen

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Bildquelle: WOW München