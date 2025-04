World of Fireplaces 2025: Pellet-Power von JUSTUS – Erfolgreiche Technologie zum attraktiven Preis

Kostengünstige Wärme, hoher Wirkungsgrad, niedrige Emissionen, modernster Bedienkomfort. Sauber, einfach und bequem mit dem Ökobrennstoff Holz heizen – all das sind viele gute Gründe für JUSTUS, seine Produktpalette weiter auszubauen. Insgesamt bietet der deutsche Hersteller fünf Pelletgeräte im mittleren Preissegment an und stellt zwei Neuheiten auf der diesjährigen WOF – World of Fireplaces – in Leipzig vor.

Modernes Design

Während der SIA eckig ist, trumpft der NORTA mit seiner Säulenform auf. Die kreisrunde Säulenform und vier zur Auswahl stehende Seitenverkleidungen in schwarzem Stahl, Seidenweiß sowie im silbergrauen Taupe liegen voll im Trend. Insbesondere die eisgraue Speckstein-Verkleidung verleiht ihm eine gewisse Eleganz. Die unverwechselbaren Maserungen, Farbunterschiede und Adern des natürlichen Specksteins machen jeden Ofen zum Einzelstück. Der SIA ist von gradliniger Gestalt mit klaren Ecken und Kanten und in mattem Schwarz oder wahlweise mit seitlichen Applikationen in Seidenweiß, Betongrau und Anthrazit erhältlich.

Robuste Technik

Beide neuen Pelletgeräte verfügen über die bewährte Technologie von JUSTUS mit einer Brenndauer von rund 30 Stunden, bevor der Tank nachgefüllt werden muss. Eine Nachtabsenkung und die Programmierung von Schaltzeiten sorgen stets für die Wunschtemperatur. Eine temperaturabhängige Leistungsregelung, automatische Schaltzeiten sowie die automatische Brennertopf-Reinigung sorgen für Ruhe und Entspannung. Zumal sich alles einfach und intuitiv sowohl über ein Grafikdisplay am Gerät als auch per Fernbedienung steuern lässt. Mit einer variablen Heizleistung von 2,4 bis 8 kW und dem geringen Brennstoffverbrauch sind beide Pelletöfen ideal für eine dauerhafte, preiswerte Grundwärme und können eine vorhandene Wärmepumpe, Gas- oder Ölheizung preiswert unterstützen.

Steuerung von nah und fern

Wie alle Pelletgeräte von JUSTUS sind sie mit der Fernbedienung oder der WiFi-App smartCon steuerbar: Anschalten, Ausschalten, Temperatur auf den Punkt regeln oder Schaltzeiten programmieren. Das zugehörige WiFi-Modul ist bereits serienmäßig installiert. Die App kann nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs bedient werden Damit ist der Ofen schon an und die Wohnung gemütlich warm, wenn man zur Tür hereinkommt. Falls Alexa vorhanden ist – auch per Sprachsteuerung. Die App überwacht zudem den Pelletverbrauch und zeigt die Heizkosten an.

Justus auf der World of Fireplaces

Ein weiterer Pluspunkt: Als Teil der Oranier-Unternehmensgruppe verfügt JUSTUS über ein erstklassiges Service-Netzwerk mit professionellem Kundendienst in ganz Deutschland. Die Unternehmensgruppe präsentiert dem Fachpublikum Neuheiten und Highlights vom 28. bis 29. April 2025 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand D 23 in Halle 5. Mitarbeiter und Geschäftsführung freuen sich auf interessante Gespräche und Begegnungen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.justus.de

Die JUSTUS GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, technisch hochwertige

Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen und innovative Lösungen für

die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Alle Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus,

die absolut den neuesten Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Effizienz und Gebrauchstauglichkeit verbindet sich mit einem modernen,

funktionalen und zukunftsweisenden Design.

