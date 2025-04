450 Gäste im Theater Basel

Basel, 11. April 2025 – Die diesjährige Ausgabe des World of Data (WoD), eine der führenden Veranstaltungen für Datenanalyse, AI und Consulting im DACH-Raum, kehrt am 18. September 2025 in die Schweiz zurück. Da die Premiere 2023 bereits Wochen vor dem Termin ausverkauft war, findet das Event in diesem Jahr im grösseren Theater Basel statt. Rund 450 Teilnehmende erwartet ein vielseitiges Programm mit praxisnahen Vorträgen, spannenden Keynotes und einer Ausstellung namhafter Technologiepartner.

„Der WoD ist mehr als nur ein Event – er ist ein Ort für Austausch, Inspiration und Networking. Hier kommen nicht nur neue Ideen auf den Tisch, sondern es wird auch konkret darüber gesprochen, wie Unternehmen ihre Datenstrategie gezielt vorantreiben können“, sagt Caspar von Stülpnagel, Co-Geschäftsführer von b.telligent Schweiz, dem Gastgeber des World of Data 2025.

Top-Speaker und echte Einblicke in die Praxis

Rund 25 breit gefächerte und höchst aktuelle Vorträge aus verschiedenen Branchen und Unternehmensbereichen stehen in Basel auf dem Programm. Unter anderem gewähren folgende drei Datenprofis spannende Einblicke in ihren Datenalltag:

-Marianne Temerowski, People Lead Data Services bei Swisscom: Marianne widmet sich in ihrem Vortrag „KI und Werte“ der Frage, warum künstliche Intelligenz nicht nur ein Werkzeug ist, sondern stark von unseren persönlichen und kulturellen Werten geprägt wird.

-Marcus Bitterlich, Head of BI and Solution bei der Pilatus Flugzeugwerke AG, spricht in seinem Vortrag über moderne Architekturen und ihre Wirkung auf Organisation und Datenplattformen.

-Irfan Yasar, Head of Data and Analytics bei AMAG, zeigt, wie integrierte Planungsprozesse mit Power BI und Write-back-Funktion effizient umgesetzt werden können – von Budget bis Forecast.

„Der WoD bringt Datenprofis, Entscheider:innen und Technologieanbieter zusammen. Gerade im Datenbereich gibt es unglaublich viele interessante Ansätze. Sie werden am WoD geteilt, damit wir voneinander lernen und miteinander wachsen können“, so Sandro von Ins, Co-Geschäftsführer von b.telligent Schweiz.

Technologiepartner live vor Ort

Neben den praxisorientierten Vorträgen wird es eine begleitende Ausstellung mit 10 Technologiepartnern geben. Diese präsentieren ihre neuesten Tools und Lösungen, darunter:

-AWS (Amazon Web Services): Marktführer im Bereich Cloud-Computing und Infrastruktur.

-2150 Datavault Builder: Anbieter von Lösungen zur Erstellung und Verwaltung von Data Vaults für moderne Data Warehouses.

-Veezoo: Spezialist für AI-basierte Lösungen für Self-Service Business Intelligence und Datenanalyse.

Ein Datenevent an aussergewöhnlicher Location

Der WoD 2025 findet im Theater Basel statt. Diese schöne und verkehrstechnisch top angebundene Location liegt dem Veranstalter besonders am Herzen. „Das Theater Basel schafft eine inspirierende Atmosphäre, in der sich die Teilnehmenden kreativ und produktiv austauschen können. Es ist der perfekte Ort, um gemeinsam in die Zukunft der Datenbranche zu blicken“, betont Caspar von Stülpnagel.

Was: World of Data 2025

-450 Teilnehmende

-25 Praxisvorträge

-10 Technologiepartner

Wo: Theater Basel

Wann: 18. September 2025

Ticketverkauf – Jetzt Tickets sichern!

Der reguläre Ticketverkauf für den World of Data 2025 ist bereits gestartet. Tagestickets inklusive Abendveranstaltung kosten 499 CHF. Das Abendevent ist für 179 CHF auch einzeln buchbar. Informationen und Tickets gibt es auf der Website: www.worldofdata.com.

Den aktuellen Video-Trailer des WoD gibt es hier: Trailer WoD 2025

Über den World of Data (WoD)

Was 2014 als „BI Kongress“ begann, ist heute eine der führenden Veranstaltungen für Datenanalyse, AI und Consulting im DACH-Raum. Der World of Data bringt Datenprofis, Entscheider:innen und Softwarehersteller an einem Tag zusammen – zum Netzwerken, Feiern und zum Austausch über Trends und Best Practices in der Datenbranche. Ob Big Data, Cloud, AI oder Customer Intelligence: Der WoD überzeugt mit praxisnahen Vorträgen, starken Case Studies und einer Ausstellung innovativer Partner. Seit 2023 findet der WoD jährlich wechselnd in Deutschland und der Schweiz statt. 2024 kamen in München rund 850 Teilnehmende aus verschiedensten Branchen zusammen.

Über b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte, technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeitenden an zehn Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen entlang der Data Value Chain, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zum Betrieb und zur Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Regelmäßig zählt b.telligent im Ranking des Wirtschaftsmagazins brand eins zu den besten Beratungen Deutschlands. Besonders im Bereich Data & Analytics belegt das Unternehmen eine Spitzenposition und führt die Liste bei Artificial Intelligence an. Laut der jüngsten BARC-Analyse gehört b.telligent zudem zu den führenden Service-Providern in der DACH-Region.

