World Backup Day als Anlass zur Neubewertung der eigenen Cyber-Resilienz

Kommentar von Serhan Berikol, Vertriebsleiter Cristie Data GmbH

In nahezu allen Unternehmen gehört Datensicherung heute zum festen Bestandteil der IT-Strategie. Daten werden regelmäßig auf definierte Zielsysteme gesichert, Sicherungsläufe werden überwacht und ein erfolgreich abgeschlossenes Backup vermittelt zunächst ein Gefühl von Sicherheit.

Doch in der Praxis zeigt sich immer wieder: Der eigentliche geschäftliche Mehrwert entsteht nicht durch die Sicherung selbst, sondern durch die Fähigkeit zur schnellen und vollständigen Wiederherstellung geschäftskritischer Daten und Systeme.

Ein Backup, das im Ernstfall nicht innerhalb der erforderlichen Zeit wiederhergestellt werden kann, erfüllt seinen Zweck nur eingeschränkt. Entscheidend ist daher nicht allein, ob Daten gesichert wurden – sondern ob die Wiederherstellbarkeit zuverlässig und regelmäßig überprüft wird.

Datenverfügbarkeit als geschäftskritischer Faktor

Ein Cyberangriff, ein Hardwareausfall oder auch ein einfacher Bedienfehler können jederzeit dazu führen, dass zentrale Datenbestände plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Die Auswirkungen betreffen dann nicht nur die IT, sondern unmittelbar die operativen Geschäftsprozesse.

Produktionsabläufe kommen zum Stillstand, Kundenaufträge können nicht weiterbearbeitet werden und Mitarbeiter verlieren den Zugriff auf zentrale Anwendungen. Was zunächst wie ein technisches Problem erscheint, entwickelt sich schnell zu einem unternehmerischen Risiko mit direkten wirtschaftlichen Folgen.

Der jährlich stattfindende World Backup Day erinnert daran, wie stark moderne Unternehmen inzwischen von der Verfügbarkeit ihrer Daten abhängig sind. Ohne Zugriff auf Systeme und Daten ist ein stabiler Geschäftsbetrieb in vielen Organisationen heute kaum noch möglich.

Backup und Recovery sind Chefsache

Vor diesem Hintergrund ist Datensicherung längst kein rein technisches IT-Thema mehr. Vielmehr ist sie ein zentraler Bestandteil der unternehmerischen Risikovorsorge und der Cyber-Resilienz-Strategie – und damit auch ein Thema auf C-Level.

Ein wirksames Backup- und Recovery-Konzept stellt sicher, dass Unternehmen auch nach einem Cyberangriff, einem technischen Defekt oder menschlichen Fehlern handlungsfähig bleiben und geschäftskritische Systeme schnell wieder verfügbar sind.

Ohne funktionierende Backups keine schnelle Wiederherstellung

Viele Organisationen verlassen sich primär auf präventive Schutzmaßnahmen wie Firewalls, Endpoint-Security oder Virenschutz. Diese sind zweifellos essenziell – dennoch kann kein System vollständige Immunität gegen Cyberangriffe oder technische Ausfälle garantieren.

Gerade bei Sicherheitsvorfällen spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Je länger Systeme und Daten nicht verfügbar sind, desto größer werden die wirtschaftlichen Schäden. Ohne verlässliche Backups fehlt häufig die Grundlage für eine schnelle und kontrollierte Wiederherstellung der IT-Umgebung.

Regelmäßige Tests sind entscheidend

Ein Backup allein garantiert jedoch noch keine Sicherheit. Entscheidend ist, dass die gesicherten Daten im Ernstfall vollständig, konsistent und innerhalb der definierten Wiederherstellungszeiten (RTO/RPO) verfügbar sind.

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass Backups unvollständig sind, beschädigt wurden oder sich nicht in der erwarteten Geschwindigkeit wiederherstellen lassen.

Aus diesem Grund sollten Unternehmen ihre Backup-Strategie nicht nur regelmäßig betreiben, sondern auch systematisch überprüfen. Regelmäßige Restore-Tests sind ein zentraler Bestandteil moderner Cyber-Resilienz-Konzepte. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Systeme im Notfall tatsächlich schnell wieder produktiv genutzt werden können.

Der World Backup Day als strategischer Prüfpunkt

Der World Backup Day bietet Unternehmen eine gute Gelegenheit, die eigene Backup- und Recovery-Strategie kritisch zu hinterfragen und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.

Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob Backups existieren, sondern vor allem darum, ob sie im Ernstfall auch tatsächlich funktionieren.

Organisationen sollten sich daher regelmäßig mit zentralen Fragestellungen auseinandersetzen:

-Werden alle geschäftskritischen Daten konsistent und regelmäßig gesichert?

-Sind Backup-Systeme selbst ausreichend gegen Cyberangriffe geschützt?

-Wann wurde die Wiederherstellung von Daten und Systemen zuletzt getestet?

Denn letztlich entscheidet nicht die bloße Existenz eines Backups über die Sicherheit eines Unternehmens – sondern die Gewissheit, dass Daten und Systeme im entscheidenden Moment schnell und zuverlässig wiederhergestellt werden können.

Cristie ist ein international agierender IT-Dienstleister mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Datensicherheit, Datenmanagement, Backup, Archivierung und Disaster Recovery. Als Partner für die digitale Überlebensstrategie begleitet Cristie Unternehmen aller Branchen sowohl bei klassischen Backup-Szenarien als auch bei modernen Cyber-Security- und Compliance-Herausforderungen. Das Ziel ist es, geschäftskritische Daten nachhaltig zu schützen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Geschäftskontinuität auch in Krisensituationen sicherzustellen. Dazu bietet Cristie eigene Lösungspakete an und arbeitet eng mit führenden Lösungsanbietern wie Cohesity, Rubrik, IBM, Arctic Wolf und AvePoint zusammen.

Mehr Informationen unter: www.cristie.de

