Workshop mit Thomas Heinz – Dynamic Beats live erleben!

Am 28. November 2025 im drum-tec Showroom in Hessisch Oldendorf zeigt dir Thomas Heinz, wie Dynamik, Akzente und Ghost Notes deinen Groove aufleveln

Am Freitag, den 28. November 2025, findet in den Showrooms des niedersächsischen Schlagzeugherstellers und -vertriebs drum-tec ein exklusiver Workshop mit Thomas Heinz statt.

Unter dem Motto „Dynamic Beats“ zeigt Thomas Heinz, wie Akzente, Ghost Notes und Dynamik den Unterschied machen – und wie jeder Drummer seine Grooves durch die bewusste Gestaltung von Lautstärke und Timing lebendiger und musikalischer gestalten kann.

Der Workshop beginnt um 18 Uhr. Tickets können vorab für 69 EUR direkt bei drum-tec erworben werden. Teilnehmende dürfen sich außerdem über Verpflegung vor Ort ohne Zusatzkosten freuen.

Der Workshop richtet sich an Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die bereits erste Erfahrungen am Instrument gesammelt haben und ihre musikalische Ausdruckskraft weiterentwickeln möchten.

Ob erfahrener Einsteiger mit Notenkenntnissen, aktiver Hobby-Drummer in einer Band oder fortgeschrittener Spieler mit gehobener Technik – alle Teilnehmenden profitieren von den praxisnahen Übungen, musikalischen Beispielen und professionellen Tipps von Thomas Heinz.

Über Thomas Heinz

Seit vielen Jahren ist Thomas Heinz ein fester Bestandteil der deutschen Schlagzeugszene. Als gefragter Live- und Studio-Drummer arbeitete er mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern, darunter Rüdiger Baldauf, Ben Zucker, die Heavytones, Fresh Music Live, Randy Brecker, Tarja Turunen (Nightwish), Joo Kraus, Max Mutzke, Laith Al Deen, Edo Zanki, Marc Marshall, Mousse T., Jennifer Rush und Jörg Knör.

Groove, Energie und musikalische Vielseitigkeit – all das zeichnet sein Spiel aus. In seinen Workshops vermittelt er nicht nur technische Grundlagen wie Rudiments, Timing und Bewegungsabläufe, sondern gibt auch Einblicke in den Berufsalltag eines Profi-Musikers. Sein Ziel ist es, Drummer auf jedem Erfahrungslevel zu inspirieren und ihnen neue Ideen sowie Impulse für die eigene musikalische Entwicklung zu geben.

Veranstaltungsdetails

Datum: Freitag, 28. November 2025

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Ort: drum-tec Showroom, Goldbinnen 1, 31840 Hessisch Oldendorf

Teilnahmegebühr: 69 EUR

Verpflegung: inklusive

Weitere Infos und Tickets unter www.drum-tec.de

drum-tec ist:

Dein Partner im Schlagzeug-Vollsortiment

Schlagzeuge sind unsere Welt – und das Angebot an Drum-Sets, Trommeln und Becken, Hardware und Zubehör am Markt ist riesig. Wir haben den Überblick bei Neuheiten und Bewährtem, bei High End Drums und Einsteiger-Sets. Wir beraten dich in allen Fragen zu akustischen Schlagzeugen und E-Drums. Tama, Ludwig, Mapex, Sonor, DW, Yamaha, Zildjian, Agean, Meinl, Sabian – Alles, was wir im Shop anbieten, liefern wir weltweit.

Dein Hersteller von High End E-Drums

In unserer Manufaktur in Norddeutschland entstehen Elektronische Schlagzeuge der Extraklasse. Die drum-tec pro 3 Serie ist unsere Antwort auf die einfache Frage nach dem besten E-Drum der Welt. Zusammen mit den Serien diabolo und Jam 3 wollen wir dir in jedem Segment vom anspruchsvollen Einsteiger bis zum Top-Drummer das für deine Bedürfnisse beste E-Drum bieten. Bei uns bekommst du kein Drumset von der Stange, sondern dein maßgeschneidertes E-Drum aus den für dich besten Komponenten. Nimm uns beim Wort und teste unsere E-Drums!

Neben dem Akustik-Vollsortiment bekommst du bei drum-tec alles, was dein E-Drummer-Herz höherschlagen lässt. Roland, Yamaha, ATV, EFNOTE, GEWA, Pearl… wir liefern dir die angesagtesten E-Drums in (fast) alle Länder zu attraktiven Preisen. Auf alles, was du erwirbst, bieten wir eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Dein persönlicher Ratgeber und Ansprechpartner für Fragen rund um akustische und elektronische Schlagzeuge

Für uns bei drum-tec beginnt dein Kauf weit vor dem Deal und er endet nicht mit dem Versand der Ware. Du bist Kunde und wir sind Händler, doch was uns verbindet ist: Wir alle sind Schlagzeuger. Und das sind wir auf Augenhöhe. Welche Frage du auch immer hast: stell sie unseren Sales & Service Mitarbeitern gern – wir freuen uns auf dich!

Firmenkontakt

drum-tec

Konrad Müller-Bremeyer

Goldbinnen 1

31840 Hessisch Oldendorf

+49 5152 698860



https://www.drum-tec.de

Pressekontakt

drum-tec

Alexander Roglin

Goldbinnen 1

31840 Hessisch Oldendorf

+49 5152 698860



https://www.drum-tec.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.