Workshop erschließt KI-Potenziale für den Mittelstand

abtis zeigt in individuellen Workshops die konkreten Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen auf. Das Angebot richtet sich an Mittelständler, die sich einen Überblick verschaffen und erste Use Cases umsetzen wollen.

Pforzheim, 25.04.2023 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, bietet einen praxisnahen Workshop für mittelständische Unternehmen an, die sich im dynamischen Umfeld der Künstlichen Intelligenz auf der Microsoft-Plattform orientieren und praxisnahe Use Cases erarbeiten wollen.

„Die Einsatzmöglichkeiten von KI in Unternehmen sind vielfältig. Umso schwieriger ist es für mittelständische Unternehmen, sich einen Überblick über die potenziellen Prozesse und Werkzeuge zu verschaffen und zu entscheiden, in welchen Bereichen sich der Einsatz von KI für sie lohnt und wo sich mit geringem Aufwand ein hoher Nutzen erzielen lässt“, fasst Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis, die aktuellen Herausforderungen für den KI-Einsatz in Unternehmen zusammen. „Wir haben unser Portfolio daher um den Microsoft AI Workshop erweitert, um Unternehmen den ersten Schritt in die Welt der Künstlichen Intelligenz zu erleichtern.“

In Zusammenarbeit mit der Ceteris AG, einem Unternehmen der abtis Gruppe, bietet abtis nun regelmäßig entsprechende Workshops zur Information an. Der Microsoft AI Workshop richtet sich an mittelständische Unternehmen, die die Microsoft-Plattform bereits einsetzen, und KI nun in ihre Geschäftsprozesse einbinden wollen. abtis unterstützt bei der Realisierung erster Use Cases und leistet den notwendigen Know-how-Transfer, damit der Kunde die Lösungen im Anschluss selbständig pflegen und erweitern kann.

In dem 2-stündigen Workshop, der remote angeboten wird, stellen die erfahrenen Data Scientists von abtis und Ceteris die verschiedenen KI-Produkte von Microsoft vor und erläutern das Zusammenspiel mit bestehenden Produkten. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele wird praxisnah gezeigt, was sich mit Microsoft KI heute bereits leicht erreichen lässt. Nach der initialen Vorstellung bieten die KI-Experten den Teilnehmenden des Workshops einen 45-minütigen Termin an, um individuelle Ideen und Potenziale zu identifizieren, Empfehlungen zur Integration zu geben bzw. die nächsten Schritte für die Umsetzung zu planen.

Für weitere Details können die Unternehmen vorab ein kostenloses Erstgespräch mit den KI-Experten der Ceteris AG vereinbaren, um sich über den Workshop und die KI-Angebote zu informieren. Der Termin kann unter folgendem Link gebucht werden: https://www.abtis.de/azure/workshops/microsoft-ai-the-art-of-the-possible

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland und mit fünf Microsoft-Lösungspartner-Kompetenzen sowie 13 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis für ihre Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Cyber Defense Operations Center bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau mit einem Microsoft Verified MXDR. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Barracuda, Deep Instinct, Rapid7, Semperis u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Die abtis Holding AG ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH und die Ceteris AG. Die abtis GmbH ist der Experte für Microsoft-Technologien und Cyber Security für den Mittelstand. progX bietet innovative Lösungen in den Bereichen IoT, Automatisierung und Digitalisierung. changeable steht für zeitgemäße Formen der Zusammenarbeit und begleitet Kunden in Change Management und Adoption. Die Ceteris komplettiert dieses Portfolio mit Business-Intelligence-Lösungen auf höchstem Niveau. Rund 160 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, Schleich, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine SC Freiburg und VfB Stuttgart sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

