Workshop: Der perfekte Einstieg in den Immobilienhandel – Oliver Fischer (FIX&FLIP®)

Bremen, 06. Dezember 2025 – Beim FIX&FLIP Starter-Workshop von Oliver Fischer am vergangenen Samstag, den 06. Dezember 2025, erhielten die Teilnehmer in Bremen einen fundierten Einblick in die entscheidenden Strategien für einen erfolgreichen Start im Immobilienhandel.

Der Workshop zeigte praxisnah auf, wie man den regionalen Markt präzise analysiert, lukrative Off-Market-Deals identifiziert und sich durch clevere Verhandlungsstrategien Einkaufspreise sichert, die den Gewinn bereits im Einkauf garantieren.

Ein besonderes Highlight war erneut die Live-Marktanalyse. Hier lernten die Teilnehmer direkt am realen Objekt, wie sie ihren Zielmarkt systematisch bewerten, um fundierte Entscheidungen für kurzfristige Immobilien-Investments zu treffen. Neben der theoretischen Basis standen vor allem praxisnahe Strategien im Fokus, mit denen Investoren gezielt attraktive Objekte finden und ihr persönliches Netzwerk in der Branche nachhaltig aufbauen können.

Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv: Viele zeigten sich begeistert von der direkten Umsetzbarkeit der FIX&FLIP-Strategien und der klaren Struktur des Systems. Besonders gelobt wurden das professionelle Coaching und der offene Austausch innerhalb der Community vor Ort. Auch Teilnehmer, die bereits erste Erfahrungen im Immobilienhandel gesammelt hatten, waren überrascht über die Tiefe der Inhalte und die neuen Impulse für ihr Geschäft.

Oliver Fischer, führender Experte im Bereich Fix & Flip mit der Erfahrung aus über 3.000 Transaktionen, veranstaltet diese Workshops & Seminare regelmäßig. Sein Ziel ist es, Investoren optimal auf aktuelle Marktentwicklungen vorzubereiten, ihnen Zugang zu seinem erprobten System zu ermöglichen und ein starkes Netzwerk für den gemeinsamen Erfolg zu schaffen.

Wer sich ebenfalls mit Fix & Flip eine profitable Einkommensquelle aufbauen möchte, kann sich über www.oliverfischer.de für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist ein führendes Unternehmen im Immobilieninvestment und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensufbau durch Immobilien zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

