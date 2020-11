Work Life Balance als Perspektive entdecken

Mehr Lebensqualität über Work Life Balance erreichen – Ratgeber Buch von Kai-Uwe Harz

Mehr als elf Jahre lang hat Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz Menschen in seinen Seminaren zu einer ausgeglichenen Work Life Balance verholfen. Das Thema aktives Lebensmanagement stand dabei für ihn im Mittelpunkt. Die zentrale Frage für viele seiner Seminarteilnehmer war dabei, wie sie ein glücklicheres, gesünderes, harmonischeres, erfolgreicheres und bewussteres Leben führen können. “Wie schaffe ich es heraus aus dem Hamsterrad meines Lebens? Wie aktiviere ich neue Ressourcen für Dinge in meinem Umfeld, die mir wichtig sind? Wie erreiche ich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit? Wie kann ich ein glücklicheres und erfüllteres berufliches und privates Leben führen? Damit beschäftigen sich unglaublich viele Menschen”, schildert Kai-Uwe Harz.

Work Life Balance ist laut Kai-Uwe Harz auch eine Frage der inneren Einstellung

Die Work Life Balance ist nicht erst seit Corona ein hoch aktuelles Thema der modernen Arbeitswelt. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (AW) konnte nachweisen, dass flexiblere Arbeitsformen für zufriedene Mitarbeiter sorgen. Hintergrund dabei ist die bessere Anpassung der Arbeitszeiten an die Organisationen im Privatleben. Gleichzeitig zeigte sich eine gewisse Gefahr, was die ständige Erreichbarkeit angeht. Mit seinem NICHT-NUR BUCH “DU! bist der Regisseur Deines Lebens”, das mittlerweile von Heilpraktiker therapiebegleitend zum Einsatz kommt, verhilft der Autor seinen Lesern zu ganz individuellen Antworten auf diese Fragen und eröffnet ihnen neue Wege zu nachhaltigem Veränderungspotential. “Komm raus aus Deinen Ängsten, Sorgen und Problemen hin in zielgerichtete, positive Zukunftsbilder”, lautet seine Botschaft.

Eine nachhaltige Work Life Balance beginnt mit “DU! bist der Regisseur Deines Lebens”

“Alle Menschen auf der Welt arbeiten für Ziele, die wenigsten jedoch für ihre eigenen! Diese Aussage eines unbekannten Autors drückt viel aus über die Einstellung, die nicht wenige Arbeitnehmer heute gegenüber ihrer beruflichen Situation haben. Sie tragen den Wunsch nach einer ausgewogenen Work Life Balance mit sich herum. Gleichzeitig führt zum Beispiel das Home-Office zum unbestimmten Gefühl, die eigene Leistungsbereitschaft durch ständige Erreichbarkeit fortwährend unter Beweis stellen zu müssen. Gerade in einer solchen Situation kann mein NICHT-NUR BUCH neue Perspektiven eröffnen. Denn letztendlich schreibt jeder selbst am Drehbuch seines Lebens und führt dabei Regie. Das Buch “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” hilft dabei, die Regie neu zu übernehmen und aktiv an einer ausgeglichenen echten Work Life Balance zu arbeiten. Es beschreibt eine einfache Art und Weise, mit bestimmten Techniken das eigene Leben besser gestalten zu können”, ist Kai-Uwe Harz überzeugt.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.