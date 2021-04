Worauf es bei Stapelstühlen ankommt

Ergonomie, Haltbarkeit und Preis müssen stimmen

A.B.C. Worldwide vereint 30 Jahre geballtes Wissen rund um den Stapelstuhl. Die langjährige Erfahrung macht den Anbieter zu einem vertrauensvollen Lieferanten für Stapelstühle. Auch wenn scheinbar alle Stapelstühle gleich aussehen, so unterscheiden sie sich bei genauer Betrachtung doch extrem durch ihre “inneren Werte”. Deshalb entstehen die Stapelstühle bei A.B.C. Worldwide immer noch in Anlehnung an das erfolgreiche, amerikanische Ursprungsmodell aus den 1950er Jahren. Aber das Unternehmen wird nicht müde, Qualität und Sitzkomfort auf die Spitze zu treiben: Nicht umsonst gibt es nur bei A.B.C. Worldwide das Markenprodukt von Worldwide Seating.

Kurzfristig verfügbar

Oft sind in der Gastronomie und Hotellerie schnelle Entscheidungen gefragt. Spontan 2.000 Bankettstühle zu liefern, ist für A.B.C. Worldwide kein Problem, denn über 70.000 Stühle sind sofort ab Lager erhältlich. Durch die Zusammenarbeit mit handverlesenen Lieferanten und große Mengen können auch Kommissionen bei angenehmen Lieferzeiten gefertigt werden.

Top Ergonomie

Der beste Beweis für die Qualität der Stapelstühle ist der Gast selbst: Er kann viele Stunden ermüdungsfrei auf den Stühlen sitzen, denn ihre Ergonomie ist beispielgebend. Die gepolsterte, flexible Rückenlehne sorgt dafür, dass die Wirbelsäule nicht ermüdet.

Überzeugende Optik

Viele denken, Stapelstühle sind einfach nur praktisch. Doch sie können in jedem Bankettsaal zum Hingucker werden: In einer Auswahl von 5.000 verschiedenen Polsterstoffen, Leder- und Kunstlederarten findet sich für jeden Stuhl der passende Bezug, auch gerne entsprechend der Farbe des Corporate Designs. Viele Polsterstoffe serienmäßig mit einer 3 M Scotchgard Fleckschutzimprägnierung ausgestattet, so dass verschütteter Rotwein erst gar nicht zum Problem wird. Mit eleganten Hussen und Schleifen lassen sich Bankettstühle auf jeder Hochzeit toll in Szene setzen. Die passende Tischwäsche von A.B.C. Worldwide gibt jeder Feier den perfekten Look – eine Visitenkarte für jeden Gastronomen und Hotelier.

Das Detail macht”s

Viele “innere Werte” sind für den Laien nicht erkennbar, so auch bei den Sitzpolstern. Daher legt A.B.C. Worldwide großen Wert auf die Beratung vor dem Kauf. Was viele nicht wissen: Bei dem Stapelstuhlspezialisten hat man die Auswahl aus vier verschiedenen Polstern in hochwertigem Formschaum: dem klassischen Boxed Seat, dem Pulled Seat mit besonders hoher Langlebigkeit, dem Ergositz und dem komfortablen Waterfall Polster. Doch das ist längst nicht alles in punkto Sitzqualität, denn unterhalb der Sitze befinden sich Lufteinlässe für klimatisiertes Sitzen. Gerade bei langen Konferenzen und Vortragsveranstaltungen wird das Sitzen damit angenehm entspannt.

Extras machen den Unterschied

Auch bei Gestellen punktet A.B.C. mit vielen Details: Zunächst ist es eine grundsätzliche Entscheidung, ob man auf Stahl oder Aluminium setzt. Und dann gibt es noch diverse Gestellprofilen mit ein bis fünf Kerben sowie verschieden Gleitern. Soll es noch komfortabler werden? Dieser Wunsch wird mit gepolsterten Armlehnen wahr. In Sachen Brandschutz können die Stühle bei Bedarf sowohl nach DIN 4102 B1 und DIN EN 1021 I + II zertifiziert werden. Darüber hinaus bietet A.B.C. Worldwide ein riesiges Ersatzteillager.

Cleveres Zubehör

Richtig Transportieren und Lagern ist das A & O bei Stapelstühlen. Der klassische Trolley A fasst bis zu 13 Stühle, Trolley B bis zu 17 Stühle und Trolley C mit einem umlaufenden Gestell, leicht laufenden Rollen und Bremse schafft sogar 39 Stapelstühle. Für die Reihenbestuhlung gibt es drei verschiedene Arten von Verbindern sowie klappbare Schreibpulte. Und sollte einmal ein Teil defekt sein, muss man nicht gleich den Stuhl wegwerfen, denn dank des großen Ersatzteillagers lassen sich kleine Probleme schnell lösen.

Beratung und Service ist das A & O

Das Thema Stapelstühle ist ein weites Feld. Um die optimale Bestuhlung zu finden, steht das langjährig erfahrene Team von A.B.C. Worldwide den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, was auch die positiven Bewertungen im Internet dokumentieren. Nicht umsonst schrieb letztens ein Kunde auf Facebook: “Habe 60 Stapelstühle für den Verein gekauft. Klarer Preis-Leistungs-Sieger. Top Beratung, schnelle Lieferung. So muss es sein. Klare Empfehlung.”

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

