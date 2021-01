Wolthers Brotkate gemeinsam mit dem Klima Kontor Team

Wolthers Brotkate eröffnet energieeffiziente Backstube nach dem Konzept der Klima Kontor Projektingenieure

SEIT 1946 BACKEN WIR, DIE FAMILIE WOLTHER, NUN BEREITS IN DER REGION. IN DERZEIT 10 FILIALEN KÖNNEN UNSERE GÄSTE AUFTANKEN, ENTSPANNEN UND EIN GUTES STÜCK “HEIMATLIEBE” GENIESSEN

Nach unserem stetigen Motto “Backen aus Leidenschaft” haben wir uns 2019 entschlossen, unsere Produktion umziehen zu lassen, da unsere Kapazitäten an dem ursprünglichen Standort ausgereizt waren. Immer getreu unserem Motto “Feinste Qualität” haben wir jetzt in Walsrode Honerdingen viel Platz, um unserer treuen Kundschaft noch mehr Frische bieten zu können.

Bis hierhin war es ein langer Weg, so Claudia Wolther, Inhaberin und Geschäftsführerin der Bäckerei.

Bereits in der alten Backstube haben wir gemeinsam mit unseren Partnern, unter anderem dem “Kilma-Kontor-Team”, nach energieeffizienten Möglichkeiten und Lösungen gesucht, um an unserem neuen Standort in Walsrode Honerdingen so nachhaltig als möglich beste frische Backwaren zu produzieren. Überzeugt haben mich dabei die kreativen Lösungsansätze von Herrn Garber”s Ingenieurteam. Der ganzheitliche Ansatz von der Abwärmenutzung über moderne Kühlräume, Photovoltaikanlage bis hin zur Ladestation – alles konzeptionell aus einer Hand – waren die ausschlaggebenden Faktoren für meine Entscheidung zur Zusammenarbeit mit dem “Klima Kontor”.

Die dabei unermüdliche Arbeit, vor allem die des Projektleiters Herrn Nienaber, alles unter einen Hut zu bekommen, hat sich für alle Beteiligten positiv ausgezahlt. Die neue Produktion steht, so Claudia Wolther. Es ist wie ein neues Leben, welches wir jetzt in der Bäckerei anfangen: von sehr hellen, neuen Produktionsräumen bis hin zu hocheffizienten Kühlanlagen verwenden wir jegliche Abwärme, um Sie bei uns vor allem im Reinigungs- und Backprozess wieder einzusetzen. So schließt sich unser Kreislauf im System und wir stärken unsere Philosophie weiter, “weil Umweltschutz uns wichtig ist”.

Dieses ist durch die gute Vernetzung und Zusammenarbeit der Gewerke gelungen. Durch die gehaltvolle Zusammenarbeit zwischen “Klima Kontor” und den Fachspezialisten von “Ungermann Systemkälte”, hier einen sehr großen Dank an Wolfram Ungermann und seine Söhne, konnte dann die beste Lösung für uns erarbeitet werden. Mit Investitionen in einem siebenstelligen Bereich müssen wir energieeffizient sein, wenn man auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig bleiben will.

Wir freuen uns, dass wir “Wolther”s Brotkate” so tatkräftig unter die Arme greifen konnten und somit wieder ein Stück mehr Nachhaltigkeit in ein regional mittelständiges Unternehmen bringen konnten, so Garber.

Mein Dank, so Claudia Wolther, geht hierbei auch an alle Handwerksunternehmen, Mitarbeiter und Partner wie auch der BÄKO, die unter stetiger Federführung meines Bruders unermüdlich und unter Zeithochdruck gebaut haben, um uns diesen großartigen Produktions- und Cafe-Standort zu ermöglichen. Wir sind sehr stolz darauf, mit unserer Produktion ein starker Partner in der Region Walsrode zu sein und freuen uns auf unsere Gäste.

Das Klima Kontor wurde durch Ralf Garber und Andreas Ernst gegründet. Langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Energieeffizienz und Betriebswirtschaft bilden die Grundbausteine für jedes Unternehmen, um individuelle, maßgeschneiderte und wirtschaftlich passende Energiekonzepte zu entwickeln. Mit unseren Ingenieuren und Netzwerkpartnern setzen wir innovative und nachhaltige Konzepte in Unternehmen um.

Ralf Garber bringt als Energiemanager mehr als 20 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Vertrieb, Werbung und Marketing mit. Mit nunmehr mehr als 10 Jahren Fachexpertise aus dem Bereich Energiemanagement führt er das operative Geschäft vom Klima Kontor.

