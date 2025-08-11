Wollenberg Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH eröffnet größeren Standort in Hoppegarten

Die Wollenberg Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH ist von ihrer bisherigen Niederlassung in Berlin-Mahlsdorf in einen neuen und größeren Standort nach Hoppegarten umgezogen. Mit der neuen Betriebsstätte in der Gewerbestraße 24 reagiert das Unternehmen auf die stetig steigende Nachfrage in der Hauptstadtregion – insbesondere im Bereich energetischer Sanierungen von Gebäuden.

Kompetenter Service für Fenster und Türen aller Hersteller

Die Wollenberg Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH ist Teil des bundesweit agierenden Dienstleistungsnetzwerks Service Friends, einer Marke der Roto Frank Professional Service GmbH. Die Service Friends sind spezialisiert auf die Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Fenstern, Türen und Dachfenstern aller Hersteller. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem regelmäßige Wartungen bei Neubauten ebenso wie Einbruchschutz, Reparaturen, Dichtungstausch, Sanierungen und energetische Fenster-Upgrades bei Bestandsgebäuden. Ziel ist es, Wohn- und Arbeitsräume effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.

Am neuen Standort betreut das Team in Hoppegarten ein breites Kundenspektrum – von privaten Eigenheimbesitzern über Hausverwaltungen bis hin zu Wohnungsunternehmen und öffentlichen Auftraggebern. Die erweiterten Kapazitäten ermöglichen eine noch schnellere und effizientere Bearbeitung von Kundenanfragen in Berlin und Brandenburg. Gleichzeitig verbessern sich die internen Abläufe bei Beratung, Planung und Umsetzung der Serviceleistungen. Im Fokus stehen neben Neubauprojekten vor allem die Wartung, Instandhaltung und Erneuerung bestehender Dachfenstersysteme. Die Wollenberg Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH ist darauf spezialisiert, vorhandene Dachfenster im 1:1-Verfahren fachgerecht auszutauschen – sauber, effizient und ohne anschließende Arbeiten durch andere Gewerke oder zusätzliche Folgekosten.

Bekenntnis zu Berlin und Brandenburg

Mit dem Umzug bekennen sich die Service Friends klar zum dynamischen Markt der Hauptstadtregion. Neben der Niederlassung Hoppegarten ist das Unternehmen in Berlin bereits mit weiteren Standorten in

Steglitz-Zehlendorf (Zentrale) und Hennigsdorf (Zweigstelle) vertreten. „Wir bleiben der Region treu, stärken unsere Präsenz in Brandenburg und bekräftigen unseren Anspruch an Servicequalität, Kundennähe und Zukunftsorientierung“, so Ulrich Wollenberg, Geschäftsführer der Wollenberg Sicherheits- und Fenstertechnik GmbH am Service Friends Standort Berlin/Brandenburg abschließend.

