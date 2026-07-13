Wohnung verkaufen: Vermietet oder leer?

Immobilienpartner Sachsen zeigt: Eine leerstehende Eigentumswohnung erzielt in Dresden bis zu 20 Prozent mehr als eine vermietete.

Vermietet verkaufen oder erst die Wohnung leer räumen? Diese Frage kostet Dresdner Wohnungsverkäufer regelmäßig Geld – in die eine oder andere Richtung. Eine leerstehende Eigentumswohnung erzielt im Schnitt 10 bis 20 Prozent mehr als eine vermietete, zeigt eine Auswertung von Immobilienpartner Sachsen.

„Ich erlebe beide Fälle ständig – Eigentümer, die aus Prinzip erst kündigen wollen, und solche, die den Mieter am liebsten gleich mitverkaufen würden“, sagt Calvin Linke, Inhaber von Immobilienpartner Sachsen. „Beides kann richtig sein, aber nur wenn man vorher rechnet.“

Der Preisunterschied entsteht, weil Eigennutzer eine leere Wohnung sofort beziehen können, während Kapitalanleger mit laufenden Mieteinnahmen kalkulieren und deshalb weniger zahlen wollen. Trotzdem ist der Verkauf mit Mieter oft die klügere Wahl, vor allem wenn eine Eigenbedarfskündigung ansteht: Die dauert in Dresden je nach Gericht drei bis neun Monate, kann am Widerstand des Mieters scheitern und kostet in dieser Zeit Instandhaltung, Zinsen und Nerven. Ein Detail, das viele überrascht: Kauf bricht nicht Miete, der neue Eigentümer übernimmt den bestehenden Mietvertrag automatisch, das Gesetz schützt zuerst den Mieter, nicht den Käufer. Für Kapitalanleger ist genau das interessant – sie kalkulieren mit Nettokaltmieten von 8 bis 12 Euro pro Quadratmeter und kaufen bewusst mit laufendem Vertrag.

Welche Variante sich lohnt, hängt vom Einzelfall ab: Mietvertrag, Kündigungsfristen, Zielgruppe. Immobilienpartner Sachsen bietet Eigentümern dafür eine kostenlose, anonyme Ersteinschätzung an.

Über Immobilienpartner Sachsen: Immobilienpartner Sachsen ist ein Dresdner Maklerunternehmen unter Leitung von Calvin Linke. Das Unternehmen begleitet Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in Dresden und Umgebung – von der ersten Werteinschätzung bis zur Schlüsselübergabe. Immobilienpartner Sachsen verfügt über die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO der Stadt Dresden.

Kontakt: Immobilienpartner Sachsen (Inh. Calvin Linke), Königstraße 4, 01097 Dresden, Telefon 0162 1766880, E-Mail info@immobilienpartner-sachsen.de, Web www.immobilienpartner-sachsen.de, erreichbar Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 9–14 Uhr.

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