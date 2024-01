Wohnraumberatung & digitale Fliesenausstellung – Fretthold macht es möglich

Das renommierte Unternehmen H. Fretthold GmbH & Co. KG bietet eine professionelle Wohnraumberatung für Fliesen an. Mit langjähriger Erfahrung und einem Gespür für zeitgemäßes Design stehen Ihnen Experten zur Seite, um Wohnräume in wahre Wohlfühloasen zu verwandeln.

Fliesen sind mehr als nur Bodenbeläge! Sie sind ein gestalterisches Element, das den Charakter eines Raumes maßgeblich beeinflusst. Diese Wohnraumberatung für Fliesen geht über die bloße Auswahl von Farben und Mustern hinaus. Fretthold bietet individuelle Lösungen, die auf die Bedürfnisse und den Stil jedes Kunden zugeschnitten sind.

Warum eine professionelle Wohnraumberatung für Fliesen?

Die Auswahl der richtigen Fliesen für ein Wohnprojekt kann überwältigend sein. Von Materialien über Farbpaletten bis hin zu Mustern – die Entscheidungen sind vielfältig. Die Fachleute von Fretthold vereinen technisches Know-how mit ästhetischem Verständnis, um sicherzustellen, dass die gewählten Fliesen nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sind.

Fliesen bieten nicht nur eine ästhetisch ansprechende Gestaltungsfreiheit, sondern auch eine Reihe praktischer Vorteile. Sie sind robust, lichtecht, hygienisch und pflegeleicht. Die Langlebigkeit der Fliesen, verbunden mit ihrem natürlichen Rohstoff, macht sie besonders umweltverträglich. Die Hitzebeständigkeit qualifiziert sie nicht nur als ideale Kaminumrandung, sondern ermöglicht auch ihren Einsatz im kalten Außenbereich.

Gestaltungsvielfalt für jeden Raum…!

Unsere Fliesen, egal ob groß oder klein, verleihen Ihrem Zuhause eine kunstvolle Note. Mosaike bieten zeitlose Schönheit und ermöglichen individuelle Muster und Verzierungen auf Wand und Boden. Im Trend liegen auch fast fugenlose XXL-Fliesen, besonders edel, sauber und praktisch im Bad, so die Fachabteilung von Fretthold.

Digitale Ausstellung für Inspiration:

Besuchen Sie die digitale Ausstellung von Fretthold, um eine Fülle von Wand-, Bodengestaltungselementen und Innentüren zu entdecken. Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie Ihr nächstes Projekt mit einer vielfältigen Auswahl.

Noch umfangreicher ist die kostenfreie Beratung im eigenen Showroom von Fretthold. Buchen Sie dazu ganz einfach einen unverbindlichen Termin hier: Terminvereinbarung

Wer baut, braucht starke Partner! Darum unterstützen wir Sie seit mehr als 135 Jahren in allen Bereichen rund um das Thema Baustoffe.

Unsere Fachberater stehen Ihnen tatkräftig zur Seite, wenn es ums Bauen, Renovieren, Modernisieren und Gestalten geht.

Entdecken Sie ganz neue Akzente für modernes Wohnen und Leben. Ob Echtholz-Parkett, Laminat, Vinyl-Designboden, keramische Fliesen oder Naturstein – der Phantasie und dem persönlichen Geschmack sind keine Grenzen gesetzt.

In unserer IdeenGalerie, der Ausstellung für den dekorativen Innenausbau, finden Sie darüber hinaus moderne Haustüren, Innentüren und Garagentore mit sämtlichem Zubehör.

Kontakt

Heinrich Fretthold GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Borriesstrasse 100

32257 Bünde

05223 – 4806-0



https://www.fretthold.de/home

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.