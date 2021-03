Wohnen im Museum: Texel sucht Mieter für historische “Oudheidkamer”

Stiftung Texels Museum macht das Beste aus coronabedingten Schließungen

Wie in einem Großteil der Niederlande ist auch auf der Insel Texel die Not an bezahlbaren

Mietwohnungen groß. Ganz aktuell haben Wohnungsuchende dort jedoch die Chance auf ein

besonders ausgefallenes Mietobjekt: die “Oudheidkamer”. Das kleine Museum im Herzen von Den

Burg ist coronabedingt schon ein Jahr geschlossen. Nun soll das gesamte malerische Haus aus dem

Jahre 1599 für minimal ein Jahr vermietet werden – inklusive seiner historischen Einrichtung.

Historische Sammlung

Das über 400 Jahre alte Gebäude diente einst als Gästehaus für Obdachlose und Fremde, die hier drei

Nächte kostenlos übernachten durften. Neben historischen Möbeln beherbergt das Museum eine

Sammlung an Gebrauchsgegenständen, Kunstwerken, alten Drucken und Trachtenkleidern. Hinter

dem Gebäude befindet sich zudem der kleinste öffentliche Kräutergarten der Niederlande, in dem

unter anderem der seltene Pferdeeppich wächst, ein altholländisches Wildgemüse.

Leben wie früher

Die historische Einrichtung bietet eine einmalige Möglichkeit, am eigenen Leibe zu erleben, wie man

früher gewohnt hat. Als Bett steht ein traditioneller Alkoven zur Verfügung, der passend zur

Körpergröße früherer Generationen nicht besonders lang ist. Gekocht wird auf offenem Feuer, die

einfachverglasten Fenster und einreihigen Steinmauern bieten nicht allzu großen Schutz vor Kälte.

Nicht zuletzt muss Wasser von der Pumpe geholt und die Wäsche von Hand gewaschen werden.

Stilechter Auftritt

Der monatliche Mietpreis für das gesamte Objekt beträgt 650 EUR, inklusive Gas, Wasser, Strom und

WLAN. Wegen der zentralen Lage und dem besonderen Charakter des Hauses verbindet der

Betreiber Stiftung Texels Museum die Vermietung mit einigen Auflagen. Wenn der Mieter/die

Mieterin von Touristen angesprochen wird, soll er/sie sich altmodischer Worte bedienen und sich

möglichst auch hinsichtlich der Kleidung etwas an die früheren Zeiten anpassen.

Vermietung per Los

Um allen Bewerbern die gleichen Chancen auf dieses besondere Mietobjekt zu ermöglichen, wird die

Stiftung Texels Museum auslosen, wer den Zuschlag erhält. Sein Interesse kann man bis zum 31. März

um 17 Uhr anmelden: entweder per E-Mail an info@oudheidkamer.nl oder indem man einen

Brief unter der Tür der Oudheidkamer durchschiebt, da das Haus keinen eigenen Briefkasten hat.

Bereits am folgenden Tag wird verkündet, wer das Haus für mindestens ein Jahr bewohnen darf.

