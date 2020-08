Wohlig-würzige Kräuterträume von Pukka Herbs

Ayurvedisch inspirierte Gewürztees und -Lattes für gemütliche Herbststunden

An schmuddeligen Herbsttagen gibt es nichts Schöneres, als es sich mit einem Heißgetränk auf dem Sofa gemütlich zu machen. Wenn auch noch würzige und aromatische Kräuter ins Spiel kommen, die von innen wärmen und einen anregenden winterlichen Duft in die Nase bringen, ist der Wohlfühlmoment perfekt. Kräuterhelden wie Zimt, Kardamom, Ingwer, Kurkuma und Kakao sorgen für mollige Wärme und harmonisieren Geist und Seele. Der Bio-Kräutertee-Experte Pukka Herbs setzt mit den Bio-Kräutertees “Wildapfel-Zimt” und “Revital” sowie den Bio-Lattes “Goldene Kurkuma”, “Feuriger Ingwer”, “Schoko-Maca-Zauber” und “Night Time” auf die natürliche Power dieser wertvollen Gewürze.

Der Bio-Kräutertee “Wildapfel-Zimt” ist eine harmonische Mischung aus fruchtigen Wildäpfeln und würzigem Zimt, aromavertieft durch Ingwer und Gewürznelken, Kamillenblüten und Orange. Ein Früchtetee wie ein wohliger Kaminabend. Sein süßwürziger Geschmack sorgt für den täglichen Teewohlfühlmoment und ist ein echter Wärmespender.

“Revital” ist ein wahres Würz-Feuerwerk mit Zimt, Nelke und Ingwer. Er lässt die Sinne erwachen und wärmt den Geist. Eine Orient-Note aus Orange, Kardamom und Minze runden den belebenden Geschmack ab. “Revital” ist einer der drei ersten Bio-Kräutertees von Pukka. Zusammengestellt auf Basis uralten ayurvedischen Wissens, soll er die Balance des ayurvedischen Kapha-Doshas* unterstützen, das oft Wärme und Antrieb sucht und in der kalten Jahreszeit oft überwiegt. Der Bio-Tee ist auch in einer hochwertigen Keramik-Dose erhältlich und damit eine ideale Geschenkidee für alle Teeliebhaber.

Die cremigen Pukka Bio-Lattes aus feinsten Gewürzen sind ein genussvoller und köstlicher Weg, die Kraft von Kräutern zu genießen. Jede der vier Mischung wird aus den qualitativ besten Kräutern ohne Zuckerzusatz komponiert, was sie besonders wertvoll macht – für eine ganze Latte an Genussmomenten.

Die Bio-Latte “Feuriger Ingwer” ist eine aufregend schwungvolle, koffeinfreie Mischung aus wärmendem Bio-Ingwer, Kurkuma und Muskatnuss.

Die Bio-Latte “Goldene Kurkuma” ist eine aromatische, koffeinfreie Mischung aus Bio-Kurkuma, Kardamom, Ingwer und Safran für die kleine Stärkung zwischendurch.

Die Bio-Latte “Schoko Maca Zauber” ist eine köstlich-cremige Heldengewürzmischung aus magischer, anregender Maca, kraftvoller Ashwagandha und himmlischem Bio-Kakao.

Die Bio-Latte “Night Time” wurde von den Pukka Kräuterspezialisten speziell für die Abendstunden kreiert. Die samtig cremige Wohlfühlmischung enthält wertvolle Bio-Kräutern für entspannte Momente: Hafer und Carobpulver verschmelzen mit den Abendkräutern der Natur – Lavendel, Kamille, Ashwagandha und Muskatnuss zu einem genussvollen Wohlfühltrank für das Einschlaf-Ritual.

Preis

UVP Bio-Kräutertee: 3,99 EUR; Revital-Keramik-Caddy: 15,99 EUR; Bio-Lattes: 7,99 EUR

Erhältlich im Bio-Fachhandel, in ausgewählten Drogeriemärkten, sowie online.

Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln:

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen die Pukka Kreationen zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

