Wohlfühlpflege GmbH stärkt psychiatrische Versorgung
Ambulante psychiatrische Pflege für mehr Stabilität, Lebensqualität und Selbstbestimmung.
Die Wohlfühlpflege GmbH mit Sitz in Garbsen zählt zu den engagiertesten Anbietern im Bereich
der ambulanten psychiatrischen Pflege. Das Unternehmen unterstützt Menschen mit
psychischen Erkrankungen dabei, ihren Alltag im eigenen Zuhause zu meistern und neue
Stabilität zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen ein persönlicher Betreuungsansatz, hohe
Fachkompetenz und eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
Ein Unternehmen, das Nähe schafft
Die Wohlfühlpflege GmbH ist darauf ausgerichtet, Menschen in herausfordernden
Lebenssituationen eine verlässliche Stütze zu bieten. Die Betreuung erfolgt direkt im häuslichen
Umfeld, was Sicherheit, Vertrauen und ein hohes Maß an Selbstbestimmung ermöglicht. Das
erfahrene Team arbeitet dabei eng mit Ärzten, Therapeuten und Angehörigen zusammen, um
eine durchgehend abgestimmte psychiatrische Versorgung sicherzustellen.
Die Einsatzgebiete umfassen Garbsen, Hannover, Neustadt, Wunstorf, Seelze, Langenhagen
und umliegende Orte im Umkreis von rund 50 Kilometern. Der regional starke Fokus sorgt dafür,
dass Mitarbeitende schnell vor Ort sind und flexibel reagieren können.
Psychiatrische Fachpflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt
Die angebotenen Leistungen decken ein breites Spektrum ab: Von der psychiatrischen
Fachpflege über die mobile Betreuung bis hin zur alltagsnahen Unterstützung. Dazu gehören
unter anderem die Strukturierung des Tages, Begleitung zu Terminen, gemeinsame Aktivitäten
und die Förderung persönlicher Fähigkeiten. Auch in akuten Situationen ist Hilfe verfügbar, da
das Team bei Bedarf rund um die Uhr erreichbar ist.
Eine enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegekraft und Klient steht im Vordergrund. Die
Betreuung soll nicht nur stabilisieren, sondern aktiv dazu beitragen, Lebensfreude
zurückzugewinnen und soziale Teilhabe zu stärken.
Mehrwert für Betroffene und Angehörige
Der ganzheitliche Ansatz der Wohlfühlpflege GmbH bietet sowohl Betroffenen als auch
Angehörigen einen hohen Nutzen. Die Versorgung im eigenen Zuhause schafft ein Umfeld, das
weniger belastend und deutlich persönlicher ist als ein stationärer Aufenthalt. Gleichzeitig
werden Angehörige entlastet, da sie sich auf ein jederzeit erreichbares, fachlich qualifiziertes
Team verlassen können.
Die Kombination aus individueller Betreuung, regionaler Nähe und fachlicher Spezialisierung
trägt dazu bei, Klinikaufenthalte zu reduzieren, Rückfälle zu verhindern und langfristig eine
höhere Lebensqualität zu erreichen.
Zukunftsorientiert und engagiert
Die Wohlfühlpflege GmbH erweitert kontinuierlich ihr Angebot und legt großen Wert auf die
Ausbildung und Förderung neuer Fachkräfte. Damit sichert das Unternehmen nicht nur seine
Versorgungsqualität, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der
psychiatrischen Pflege in der gesamten Region Hannover.
Erfahren Sie mehr über Wohlfühlpflege GmbH und ihr umfassendes Leistungsangebot: Hier klicken und informieren.
Wohlfühlpflege GmbH ist Ihr Spezialist für ambulante
psychiatrische Pflege, pHKP und mobile psychiatrische
Betreuung. Unser Ziel ist es, Menschen mit psychischen
Erkrankungen eine individuelle und qualitativ hochwertige
Pflege direkt in ihrem Zuhause zu bieten. Vertrauen und
Empathie stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns,
um die Lebensqualität unserer Klienten nachhaltig zu
steigern. Unser erfahrenes Team ist rund um die Uhr für Sie
da, um Sie und Ihre Angehörigen bestmöglich zu
unterstützen.
Firmenkontakt
Wohlfühlpflege GmbH
Ovidiu Stoica
Hauptstraße 138a
30826 Garbsen
05131-9802234
https://wohlfuehlpflege.com/
Pressekontakt
Script Forge
Arakel Breining
Bergkirchener Straße 33
32584 Löhne
0152 233 4545 3
https://script-forge.de/
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.