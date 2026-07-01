Wohl längstes Stück stattfindende MICE Event im deutschsprachigen Raum: MICE Branchentreff Starnberger See wieder am 23. Juli 2026

Nach dem Doppeljubiläum im vergangenen Jahr – 25 Jahre ILLERHAUS Marketing und 20 Jahre MICE Branchentreff Starnberger See – setzt ILLERHAUS Marketing seine Erfolgsgeschichte konsequent fort.

Am 23. Juli 2026 heißt es erneut „Leinen los“ für den MICE Branchentreff Starnberger See, der seit 21 Jahren ohne Unterbrechung Veranstaltungsplanende, Hotels, Locations und Destinationen zusammenbringt. Das Format zählt damit zu den traditionsreichsten kontinuierlich stattfindenden MICE-Netzwerkveranstaltungen im deutschsprachigen Raum.

Was den Branchentreff seit über zwei Jahrzehnten auszeichnet, bleibt auch 2026 das Erfolgsrezept: persönlicher Austausch, hochwertige Kontakte und ausreichend Zeit für intensive Gespräche – fernab klassischer Messehallen. Die besondere Atmosphäre auf dem Starnberger See schafft den idealen Rahmen, um Kooperationen anzubahnen und Ideen für zukünftige Veranstaltungen zu entwickeln.

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Programms ist der interaktive Impuls von Anne Damm mit Drum & Ensemble. Gemeinsam mit den Teilnehmenden verwandelt sie das Schiff in ein buchstäblich schlagkräftiges Ensemble. Beim gemeinsamen Trommeln entsteht ein erlebbarer Rhythmus, der zeigt, worauf erfolgreiche Zusammenarbeit basiert: Jede und jeder übernimmt eine wichtige Rolle – unabhängig von Position oder Hierarchie. Vom Praktikanten bis zur Geschäftsführung entwickeln alle einen gemeinsamen Puls. Nicht Pauken und Trompeten stehen im Mittelpunkt, sondern das Miteinander, der Rhythmus und die Kraft eines funktionierenden Teams.

„Netzwerken bedeutet für uns weit mehr als Visitenkarten auszutauschen. Es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden, Vertrauen entstehen zu lassen und Erlebnisse zu schaffen, die in Erinnerung bleiben. Genau dafür steht der MICE Branchentreff seit 21 Jahren“, erklärt Susanne Illerhaus, Gründerin und Geschäftsführerin von ILLERHAUS Marketing.

Der Branchentreff richtet sich an Veranstaltungsplanende, Agenturen, Corporates, Verbände und Multiplikatoren aus dem gesamten D-A-CH-Raum. Zahlreiche ausgewählte Hotels, Eventlocations, Destinationen und Dienstleister präsentieren sich in einem bewusst kompakten und persönlichen Rahmen, der intensive Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht.

Fam Trip verlängert das Networking

Im Anschluss an den MICE Branchentreff Starnberger See lädt die signo-Gruppe ausgewählte Veranstaltungsplanende zu einem exklusiven Fam Trip ein. Auf dem Programm stehen das Four Points by Sheraton Munich Messe sowie das Flesslers Lenggries. Die Teilnehmenden erleben dabei zwei unterschiedliche Gastgeberkonzepte hautnah und erhalten Einblicke in deren Möglichkeiten für Meetings, Incentives und Veranstaltungen. Wie bei allen Fam Trips von ILLERHAUS Marketing gilt auch hier: Persönliche Erfahrungen vor Ort schaffen die beste Grundlage für zukünftige Veranstaltungsentscheidungen.

Mit der Kombination aus inspirierendem Branchentreff und anschließendem Fam Trip bleibt ILLERHAUS Marketing seinem Anspruch treu, der MICE-Branche nicht nur Networking, sondern nachhaltige Erlebnisse und praxisnahe Entscheidungsgrundlagen zu bieten.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://illerhaus-marketing.com/mice-branchentreff-stasee-2026/

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

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