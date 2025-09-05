Wohin steuert die Türkei?

Wenn die Opposition zerbricht, wächst die Gefahr unkontrollierter Wut

Anlaesslich der Annullierung des Oppositionsparteitags und der Diskussionen um die kuenftige Ausrichtung der groessten Oppositionspartei nimmt Cetin Ay Stellung zu den moeglichen Folgen fuer die politische Stabilitaet der Tuerkei.

„Die juengste Annullierung des Oppositionsparteitags und die Versuche einer parteiinternen Neuordnung sind keine blossen parteiinternen Fragen. Diese Entwicklungen haben direkte Auswirkungen auf die politische Stabilitaet der gesamten Tuerkei.

Eine geschwaechte Opposition trifft nicht nur Parteien, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Die eigentliche Opposition sind die Buergerinnen und Buerger selbst. Solange ihre Stimme ueber Kundgebungen und politische Parteien gehoert wird, bleibt Unzufriedenheit kanalisiert. Wenn jedoch diese Kanaele blockiert werden, besteht die Gefahr, dass Frustration ausser Kontrolle geraet und Entwicklungen anstoesst, die niemand wollen kann.

Ein Staat ist nur dann stark, wenn Regierung und Opposition gemeinsam die Zukunft des Landes sichern. Wer die Opposition schwaecht, stellt den Staat auf ein einziges Bein – und das erste Beben reicht aus, um ihn ins Wanken zu bringen.

Sollte Kemal Kilicdaroglu als Vorsitzender zurueckkehren, muss dies mit klarer und starker Position geschehen. Eine starke Opposition ist nicht nur fuer die CHP wichtig, sondern fuer die gesamte Tuerkei. Eine Regierung, die Rechenschaft ablegen muss, ist stabiler und verlaesslicher.

Die Tuerkei braucht jetzt keine Unterdrueckung, sondern ein erneuertes Gleichgewicht zwischen Regierung und Opposition. Andernfalls droht aus einem vermeintlichen kurzfristigen Vorteil eine langfristige Unregierbarkeit zu werden.

Schweigende Parteien verstaerken am Ende nur die Stimme des Volkes.“

Cetin Ay

Praesident, BWA Tuerkei

Ueber Cetin Ay

Cetin Ay ist Unternehmer, politischer Berater und Praesident des Bundesverbands fuer Wirtschaft Foerderung und Aussenwirtschaft (BWA) Tuerkei. In dieser Funktion setzt er sich fuer die Staerkung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen der Tuerkei und Europa ein. Mit seiner langjaehrigen Erfahrung in Wirtschaft und Politik positioniert er sich als Stimme fuer Stabilitaet, Dialog und nachhaltige Entwicklung.

