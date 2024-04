Wohin im Allgäu – Spannende Ausflugsziele im Allgäu

Die schönsten Ausflugsziele im Allgäu ganz leicht entdecken. Erkunde und genieße unser Allgäu mit Kindern, in Gruppen, allein oder mit Hund.

Inspiriert von zahlreichen Familienausflügen ins Allgäu, wollten wir die Schönheit dieser Region und ihrer Ausflugsziele mit anderen teilen. Und so wurde die Website „Wohin im Allgäu“ in April 2024 geboren.

Für alle, die wissen möchten, wo sie ihren nächsten Nachmittag mit Kindern im Allgäu verbringen können, oder die einen Tagesausflug in einen anderen Teil der Region suchen, sei es für ein ganzes Wochenende oder einen Kurzurlaub, bietet Wohin im Allgäu die Möglichkeit, das richtige nächste Ausflugsziel für Sie zu finden. Auf der Website finden Sie die ersten ausgewählten Ausflugsziele, die Sie ganz einfach unter Aktivitäten oder Regionen im Allgäu durchsuchen können. Einige davon haben Sie vielleicht schon einmal gehört, andere werden für Sie ganz neu sein. Einer der wichtigsten Punkte von Wohin im Allgäu ist es, genügend Informationen für jedes Ausflugsziel bereitzustellen, so dass die Website nicht nur inspiriert, sondern Ihnen auch helfen kann, sich im Voraus gut vorzubereiten, indem sie Informationen über Wetter, Parkmöglichkeiten, Preise, familienrelevante Punkte wie Kinderwagenzugang, babyfreundliche Umgebung, nahe gelegene öffentliche Toiletten usw. bereitstellt. Die Idee zu Wohin im Allgäu stammt aus dem jahrelangen Leben in der Region und der Erfahrung der Familien, immer nach geeigneten Orten zu suchen, um zu spielen, zu wandern, zu schwimmen, sich kulturell zu bereichern, Kontakte zu knüpfen oder etwas Neues zu lernen.

„Orte zu zeigen, die neben den allgemein bekannten weniger verbreitet sind und weniger besucht werden, kann den Menschen nur inspirieren, sich mehr in der Natur aufzuhalten oder neue Orte zu genießen. Dies unterstützt einen gesünderen Lebensstil für Kinder und Erwachsene und macht das Allgäu nicht nur zu einem Ort, an dem man sich aufhält, sondern zu einem Zuhause.“ – Die Ideengeberin

Besuchen Sie die Website und finden Sie Ihr nächstes Ausflugsziel auf wohin-im-allgaeu.de oder hinterlassen Sie eine Nachricht an griassdi@wohin-im-allgaeu.de, was Sie sonst noch an Vorschlägen und Ideen auf der Website wünschen. Das Team wird sich sofort auf die Suche nach den passenden Orten machen.

Nach Angaben von Q3/2023 (laut Allgäuer Zeitung) leben mehr als 700.000 Menschen in der Region Allgäu. Im Jahr 2023 besuchten 5,3 Millionen Touristen die Region (laut Allgäu GmbH), mit einem zunehmenden Trend zu längeren Aufenthalten. Diese Zahlen sind eine gute Grundlage, den Bedarf an sichtbaren und leicht zu findenden Ausflugszielen in der Region zu erkennen.

Wohin im Allgäu ist ein Online-Portal mit Ausflugszielen und Tagesausflüge im Allgäu.

