Wo sich in England Luxus und Tradition mit Wellness und Gesundheitsbewusstsein vereinen: Die Ensana Health Spa Hotels in Buxton

Heilbad südlich von Manchester mit langer Historie – Traditionelle Heilwasseranwendungen kombiniert mit klassischen Wellnessbehandlungen

Die Ensana Health Spa Hotels, Europas führende Health-Spa-Marke, verfügen neben zahlreichen Unterkünften in Osteuropa auch über zwei Häuser im Vereinigten Königreich: das luxuriöse 5-Sterne-Hotel Buxton Crescent und das charmante 3-Sterne-Hotel Old Hall. Beide bieten eine reizvolle Mischung aus reicher Geschichte, moderner Ausstattung, außergewöhnlichem Gästeservice und modernster Medical Wellness.

Der historische Kurort ist bekannt für seine warmen Thermalquellen, die schon seit römischen und keltischen Zeiten für Gesundheit und Wohlbefinden stehen. Die heilsamen Wasser der Aqua Arnemetiae (benannt nach der keltischen „Göttin des Hains“) machten Buxton zu einem der frühesten Kurorte Englands neben Bath. Eingebettet in die idyllische Landschaft von Derbyshire vereint das Städtchen natürliche Schönheit mit beeindruckender historischer Architektur aus georgianischer, viktorianischer und edwardianischer Zeit. Buxton ist ein Ort, an dem Kultur, Gesundheit und Outdoor-Aktivitäten aufeinandertreffen und einzigartige Wellness-Erfahrungen bieten.

Medical Wellness und 5-Sterne-Luxus im Buxton Crescent

Das Buxton Crescent gilt als ein architektonisches Meisterwerk, das 1789 im Auftrag von William Cavendish, dem 5. Duke of Devonshire, fertiggestellt wurde. Dieses bedeutende Gebäude steht symbolhaft für Buxtons stolze Kurtradition und wurde erst jüngst aufwendig restauriert, um modernen Luxus mit historischer Pracht zusammenzuführen.

Als erstes Ensana-Hotel Großbritanniens bietet das Buxton Crescent 81 luxuriös ausgestattete Zimmer und Suiten. Der Spa-Bereich umfasst drei Pools (Thermalbecken, Relax Pool und Outdoor Rooftop Pool), drei Saunen, einen Ruheraum sowie acht Behandlungsräume, in denen unter medizinischer Aufsicht das heilende Thermalwasser von Buxton im Mittelpunkt steht. Von Behandlungen mit Heilwasser über Massagen bis hin zu Beauty Treatments findet hier jeder Gast die individuell passenden Anwendungen.

Old Hall – ein historisches Juwel

Das Old Hall, dessen Geschichte bis ins Jahr 1573 zurückreicht – damit ist es auch Englands ältestes Hotel – befindet sich im Herzen von Buxton, direkt gegenüber der wunderschönen Pavilion Gardens und dem Opernhaus von Buxton. Erbaut mit dem Segen von Königin Elisabeth I., diente Old Hall einst sogar als Unterkunft der schottischen Königin Maria Stuart. Noch heute sind die 30 Gästezimmer mit traditionellem Komfort eingerichtet und spiegeln das historische Ambiente des Hauses wider, ohne jedoch auf moderne Annehmlichkeiten zu verzichten.

Einzigartige Lage nahe dem Peak District National Park

Buxton liegt im Nordwesten der englischen Grafschaft Derbyshire im Vereinigten Königreich. Wer neben den Wellness- und Anwendungsangeboten der beiden Ensana Häuser auch die Umgebung erkunden möchte, ist hier genau richtig. Der Peak District National Park bietet vielfältige Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren, Klettern oder Angeln. Eines der Highlights sind der Winnats Pass, ein Gebirgspass und eine Kalksteinschlucht, nur 20 Autominuten von den beiden Ensana Health Spa Hotels entfernt. Hier können sich Naturfreunde auf eine Wanderung begeben und diese eindrucksvolle Gegend bestaunen.

Sowohl das Buxton Crescent als auch das Old Hall in Buxton erreicht man ab dem Manchester Airport innerhalb von 40 Autominuten. Alternativ können die Gäste zum Beispiel auch nach Liverpool oder Sheffield fliegen. Wer an einem der Londoner Flughäfen landet, benötigt etwa drei Stunden, um beide Ensana Häuser zu erreichen. Auch eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. Vom Manchester Airport fährt der Bus 199 innerhalb von 90 Minuten nach Buxton und vom Bahnhof London Euston können Gäste den Zug nutzen und entweder in Stockport oder Manchester Piccadilly umsteigen.

Weitere Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

