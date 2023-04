Wissenswertes vor dem Kauf eines Kleintraktors

Vielleicht fragen Sie sich, was Sie vor dem Kauf eines Kompakttraktors beachten sollten. Die Sache ist die: nicht alle Traktoren sind gleich. Es gibt Traktoren, die mehr Pferdestärken haben als andere, andere kosten mehr als andere und wieder andere sind einfach nicht für die Aufgaben geeignet, die Sie auf Ihrem Grundstück erledigen müssen. Bevor wir auf spezifische Themen eingehen, die Sie vor dem Kauf recherchieren sollten, werfen wir einen Blick auf ein paar allgemeine Themen, die Ihnen helfen werden, den für Sie richtigen Kleintraktor einzugrenzen.

1. Kleintraktor Leistungsbereiche

Orientieren Sie sich bei der Wahl der Pferdestärken direkt an den Aufgaben, die Sie erledigen möchten.

Die durchschnittliche Pferdestärke für einen Kleintraktor liegt bei 40. Wenn Sie mit dem Traktor schweres Gerät bewegen müssen, wie z.B. das Pflügen von Feldern oder das Ziehen von Anhängern, dann müssen Sie in Modelle mit über 50 PS investieren. Bei den Pferdestärken von Traktoren besteht ein deutlicher Unterschied: es kommt mehr Leistung auf dem Boden an. Wie viel PS Sie benötigen, hängt davon ab, wie schwer Sie heben und wie viel Sie ziehen wollen.

2. Gelände, Größe und Landschaft

Auch die Größe des Grundstücks, das Sie beackern, und das Gelände, auf dem es liegt, sind bei der Auswahl eines Kleintraktors wichtig.

Kommt der Traktor zum Beispiel in einem flachen Gelände mit wenigen Bäumen und wenig bis gar keinen Hügeln zum Einsatz, reicht unter Umständen ein 22,40 PS starker Traktor aus. Arbeiten Sie jedoch in schwierigerem Gelände mit vielen Hindernissen wie Felsen oder großen Baumwurzeln, dann sollten Sie in ein Modell mit 30-50 PS investieren.

Wenn Sie sich überlegen, wie viel Arbeit Sie haben werden, sollten Sie die benötigte Leistung nicht unterschätzen. Auch die Effizienz spielt eine Rolle. Die Geschwindigkeit Ihres Traktors hängt von der Pferdestärke ab.

3. Anbaugeräte und Zubehör für Kleintraktoren

Ein Kleintraktor kann über das Hydrauliksystem eine Vielzahl verschiedener Anbaugeräte ankoppeln und verfügt über verschiedene Werkzeuge, die ihm jede Aufgabe erleichtern. Frontlader, Kastenschaufeln, Tieflöffel, Palettengabeln und Mähwerke sind nur einige der Anbaugeräte, die für Kleintraktoren erhältlich sind.

Bei der Anschaffung eines Traktors haben Sie die Möglichkeit, einen gebrauchten oder einen neuen Kleintraktor zu kaufen. Die Preise für gebrauchte Kleintraktoren können für Ihr Budget attraktiver sein. Außerdem kann es eine Finanzierungsoption geben, wenn der Traktor mit einem Kredit gekauft wird, der im Laufe der Zeit schrittweise abbezahlt wird, in der Regel über fünf Jahre oder länger.

