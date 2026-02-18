Wissens-Bereich der Darda GmbH wird ausgebaut

Erweitertes Online-Angebot stellt technisches Fachwissen zur Abbruchtechnik strukturiert bereit

Die Darda GmbH entwickelt ihren Wissens-Bereich auf der Unternehmenswebsite unter https://www.darda.de/wissen aktuell weiter und baut diesen inhaltlich sowie strukturell aus.

Das Online-Angebot bündelt Fachinformationen zu Abbruch-, Zerkleinerungs- und Spezialhydraulik-Technik und dient Anwendern als zentrale Informationsquelle. Der Wissens-Bereich wird gezielt erweitert und fortlaufend ergänzt. Ziel ist es, technisches Wissen klar, nachvollziehbar und dauerhaft zugänglich bereitzustellen.

Der Wissens-Bereich wird um zusätzliche Erläuterungen zu technischen Grundlagen, Begriffen und Zusammenhängen ergänzt. Die Inhalte sind systematisch gegliedert und orientieren sich konsequent an praxisnahen Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag. Damit unterstützt das Angebot Anwender, Planer und Entscheider dabei, technische Abläufe besser einzuordnen und Entscheidungen auf einer fundierten Informationsbasis zu treffen.

Alle Informationen stehen weiterhin in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. So bleibt das gebündelte Fachwissen sowohl für Nutzer in Deutschland als auch international einheitlich nutzbar.

„Ein klar strukturierter Zugriff auf technische Informationen ist für viele Anwender ein entscheidender Faktor“, sagt Bernd Ströbele, Sales Director der Darda GmbH. „Mit der laufenden Erweiterung stellen wir zusätzliche Inhalte bereit, die dabei helfen, Zusammenhänge schnell zu erfassen und Projekte im Abbruch und Rückbau sicher zu planen.“

Der Wissens-Bereich ist über die Hauptnavigation der Unternehmenswebsite erreichbar und ergänzt das digitale Informationsangebot der Darda GmbH als kontinuierlich wachsende Wissensplattform.

Die Darda GmbH mit Sitz in Blumberg entwickelt und fertigt hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge für unterschiedliche technische Anwendungen. Das Portfolio umfasst unter anderem Stein- und Betonspaltgeräte, Hydraulikaggregate, Kombischeren, Steinspaltzylinder, Betonzangen, Multi Cutters, Stahlscheren und Tankschneider.

Die Produkte kommen in Einsatzbereichen wie Betonabbruch, Spezialrückbau, Entkernung und Schneiden, Felsabbruch und Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie bei Sondereinsätzen zum Einsatz. Entwicklung und Produktion erfolgen in Deutschland, der weltweite Vertrieb ergänzt die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Im Fokus stehen langlebige Konstruktionen, funktionale Auslegung sowie Lösungen für geräuscharme, vibrationsarme und staubarme Arbeiten mit verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen.

