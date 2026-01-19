Wissens-Bereich der Darda GmbH deutlich ausgebaut

Erweitertes Online-Angebot bündelt praxisrelevantes Fachwissen zur Abbruchtechnik

Der digitale Wissens-Bereich der Darda GmbH unter https://www.darda.de/wissen wurde inhaltlich erweitert und strukturell ausgebaut. Das Angebot, das Fachinformationen aus den Bereichen Abbruch-, Zerkleinerungs- und Spezialhydraulik-Technik bündelt, wird von Anwendern als Informationsquelle genutzt und ab Jahresanfang 2026 gezielt weiterentwickelt. Ziel bleibt es, technisches Wissen klar, nachvollziehbar und dauerhaft zugänglich bereitzustellen.

Der ausgebaute Wissens-Bereich umfasst zusätzliche Erläuterungen zu technischen Grundlagen, Begriffen und Zusammenhängen. Inhalte werden systematisch aufbereitet und orientieren sich an praktischen Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag. Damit unterstützt das Angebot Anwender, Planer und Entscheider dabei, technische Prozesse besser einzuordnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Alle Informationen stehen weiterhin in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass das gebündelte Fachwissen auch international einheitlich nutzbar ist und Anwendergruppen in Deutschland und weltweit erreicht.

„Die Nutzung unseres Wissens-Bereichs zeigt, dass ein klar strukturierter Zugang zu technischem Know-how einen echten Mehrwert bietet“, sagt Bernd Ströbele, Sales Director der Darda GmbH. „Mit der Erweiterung reagieren wir auf diesen Bedarf und stellen zusätzliche Inhalte bereit, die den Wissenstransfer im technischen Umfeld unterstützen.“

Der Wissens-Bereich ist über die Hauptnavigation der Unternehmenswebsite erreichbar und ergänzt das digitale Informationsangebot der Darda GmbH als dauerhafte Wissensplattform.

Die Darda GmbH mit Sitz in Blumberg entwickelt und fertigt seit Jahrzehnten Abbruchgeräte und hydraulische Anbauwerkzeuge für unterschiedliche technische Anwendungen. Als mittelständisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung bedient die Darda GmbH Kunden aus dem Bauwesen, Spezialbereichen rund um Rückbau und der Industrie.

Die Entwicklung und Produktion erfolgen in Deutschland, der weltweite Vertrieb ergänzt die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Im Fokus stehen langlebige Konstruktionen, funktionale Auslegung und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen.

