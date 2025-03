Wissen, Trends und Networking: Kifo Summit 2025

Lindenberg, 11. März 2025 – Am 06. und 07. März 2025 fand im Hotel „Das Weitblick Allgäu“ in Marktoberdorf der Kifo Summit 2025 statt. Das exklusive Branchenevent, organisiert von allcop in Zusammenarbeit mit fotograf.de, bot Berufsfotografen, Dienstleistern und Unternehmen in der Kindergarten- und Schulfotografie eine einmalige Plattform für Wissenstransfer, Innovation und Networking.

Insgesamt nahmen 72 Menschen an der Veranstaltung teil und reisten aus Deutschland (58), der Schweiz (8) und Österreich (6) an. Unter ihnen waren sowohl wiederkehrende als auch neue Teilnehmer:innen, die sich intensiv austauschten und wertvolle Kontakte knüpften. Besonders erfreulich war die Vielfalt der Teilnehmenden – sowohl in Bezug auf das Alter als auch auf ihre beruflichen Hintergründe, was spannende Perspektiven und Diskussionen ermöglichte.

Zu den hochkarätigen Speakern des Events zählten Manfred Kohl, Stefan Kühleis, Lars May, Oliver Perialis, Jan-Timo Schaube und Martin Wagner. Sie teilten ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmenden und gaben wertvolle Impulse für die Zukunft der Kindergarten- und Schulfotografie. Besonders beeindruckend war, wie engagiert sich alle mit ihren Fragen einbrachten. Dies machte die Vorträge und anschließenden Q&A-Runden besonders interaktiv.

Neben dem fachlichen Austausch bot das Event eine inspirierende Umgebung: Zwei Tage lang begleiteten uns sonnige und warme Frühlingstemperaturen. Das Hotel „Das Weitblick Allgäu“ überzeugte mit eindrucksvollem Panorama auf die Allgäuer Alpen und schuf ideale Bedingungen für nachhaltiges Netzwerken und produktive Diskussionen – ergänzt durch einen Spa-Bereich zum Entspannen und Durchatmen.

Der Kifo Summit 2025 war eine hervorragende Plattform, um nicht nur die neuesten Trends und Entwicklungen in der Kindergarten- und Schulfotografie zu präsentieren, sondern auch den Austausch mit Branchenkollegen zu fördern. Solche Veranstaltungen sind entscheidend, um gemeinsam die Zukunft der Branche voranzutreiben.“ – Andreas Schätzle, CCO von allcop

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

