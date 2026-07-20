Wissen schützt – DENIOS setzt zum Jubiläum auf Qualifizierung mit System

Seit 40 Jahren steht DENIOS für eine Welt, in der Menschen sicher arbeiten und die Umwelt geschützt bleibt. Was als Vision begann, ist heute das erklärte Unternehmensziel: Vision Zero – eine Welt ohne Schäden an Mensch und Umwelt. Doch Sicherheit entsteht nicht durch Produkte allein. Sie entsteht durch Wissen. Deshalb baut DENIOS sein Schulungsangebot konsequent aus – mit der DENIOS Academy und einem modularen Ausbildungskonzept, das Unternehmen befähigt, Gefahrstoffmanagement wirklich systemisch zu denken.

Vom Einzelwissen zum System: Der Gefahrstoff Manager

Wer in Unternehmen mit Gefahrstoffen umgeht, braucht mehr als Basiswissen. DENIOS antwortet darauf mit einem dreigliedrigen Modulprogramm, das Teilnehmer Schritt für Schritt vom Grundlagenwissen bis hin zur Spezialisierung führt.

Das Programm startet mit Modul 1 (Basic), das solides Fundament-Know-how legt. Darauf aufbauend vertiefen Modul 2a und 2b (Profi) das Wissen gezielt – je nach betrieblichem Schwerpunkt. Den Abschluss bildet die Spezial-Ebene mit den Modulen 3a, 3b und 3c, die auf spezifische Anforderungen und Fachthemen ausgerichtet ist. Wer mindestens eine Schulung aus jedem Modul erfolgreich absolviert, erhält das anerkannte Zertifikat „DENIOS Gefahrstoff Manager“ – ein Nachweis, der in der Branche zählt.

Flexibel lernen, sicher handeln

Die DENIOS Academy trifft Menschen dort, wo sie sind – buchstäblich. Das Schulungsangebot reicht von offenen Präsenzseminaren im DENIOS-Schulungszentrum in Bad Oeynhausen über Inhouse-Veranstaltungen direkt im Betrieb bis hin zu Online-Formaten und kostenlosen Webinaren. Thematisch deckt das Programm alle wesentlichen Bereiche ab: Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Arbeitssicherheit oder Lithium-Batterie-Sicherheit.

Alle Teilnehmer profitieren von erfahrenen Dozenten, praxisnahen Übungseinheiten, umfangreichem Begleitmaterial und der Möglichkeit, VDSI-Punkte zu sammeln. Dies ist ein Fortbildungspunktesystem vom „Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit“.

40 Jahre Erfahrung, eine klare Haltung

„Vision Zero ist kein Slogan – es ist eine Haltung“, so das Unternehmen aus Bad Oeynhausen, das heute in 25 Ländern aktiv ist (Umsatz 2025: 324 Millionen Euro, ca. 1.100 Mitarbeitende). Die DENIOS Academy ist ein zentraler Baustein dieser Haltung: Wer Mitarbeitende schult, investiert nicht nur in gesetzliche Anforderungen, sondern in eine Unternehmenskultur, für die Sicherheit selbstverständlich ist.

40 Jahre DENIOS beweisen: Wer systemisch arbeitet, kommt der Vision Zero am nächsten.

Mehr Infos hier: www.denios.de/academy

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.