Wirtschaftsprognose 2025: Kein Silberstreif am Horizont?

Die deutsche Wirtschaft stagniert. Prognosen gehen von einem Wirtschaftswachstum von nur 0,4 Prozent aus. Auch der private Konsum gibt wenig Anlass zu Optimismus. Gefragt sind deshalb Visionen für die Zukunft und Antworten auf die anstehenden Herausforderungen.

Die Wirtschaftsweisen haben kürzlich ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr auf nur noch 0,4 Prozent gesenkt. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr rechnen die Experten auch 2025 nicht mit einem spürbaren Wachstum. Die deutsche Wirtschaft wird sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen gebremst. Auch der private Konsum wird nicht ansteigen. Die Verbraucher halten sich mit Ausgaben zurück und sparen lieber. Da sind Perspektiven gefragt. Aber welche können die richtigen sein? Der gerade erschiene „Zukunftsreport 2025“ vom Zukunftsinstitut stellt dazu 13 Leitsätze auf, anhand derer man sich orientieren und die Potenziale trotz Herausforderungen identifizieren kann. Entscheidend dabei ist, das stetige Anpassen und Reagieren auf Veränderungen als Chance zu verstehen.

Motivationsexpertin, Neurowissenschaftlerin und Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe weiß aus der Praxis, dass Zukunft und Veränderungen für viele Menschen Stress bedeutet. Sie fühlen sich damit überfordert. Statt mit Gelassenheit in die Zukunft zu blicken, empfinden sie die Veränderungen als Belastung und sehen sich großem Druck ausgesetzt. In ihrem neuesten Vortrag „Der Lotus-Effekt: Potentiale entfalten und Belastung abperlen lassen“ geht die Rednerin auf das komplexe Thema Stress ein. Inspiriert von der Fähigkeit der Lotusblume, Wasser und Schmutz einfach an den Oberflächen abperlen zu lassen, erläutert Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, wie man durch diesen Lotus-Effekt Gelassenheit und Souveränität zurückgewinnt. „Als Lotus-Effekt bezeichne ich in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, Belastungen, Druck und damit Stress von sich fernzuhalten. Auch Zukunftsängste bewirken bei vielen Menschen Stress – auch im Management. Beim Lotus-Effekt geht darum, sich gar nicht erst aus der Ruhe bringen zu lassen. Das gelingt vor allem durch positive, stressmindernde Gedanken. Diese Fähigkeit ist bei der Lotusblume besonders ausgeprägt, die ihre Blüten und Blätter so beschaffen hat, dass Wasser und Schmutz einfach abperlen“, erklärt die Neurowissenschaftlerin.

Dieses Phänomen aus der Bionik überträgt Mag.a Herbstrith-Lappe also auf Alltag und Business und zeigt in ihrem Vortrag, wie man eine robuste Oberfläche aus Gelassenheit und Souveränität entwickeln kann, die vor negativen Einflüssen schützt. „Mit diesem Ansatz gelingt es, die vor uns liegenden Aufgaben mit Gelassenheit und Souveränität zu meistern“, so die Keynote Speakerin. Herbstrith-Lappe veranschaulicht, wie man den Lotuseffekt für sich nutzen kann, um gerade dann nicht die Nerven zu verlieren, wenn es darum geht, auf Veränderungen zu reagieren. So kann man Change als Chance begreifen – sei es als Privatperson oder in der Wirtschaft. „Bei dem zunehmenden Druck in der Arbeitswelt der Zukunft ist Gelassenheit einer der Schlüssel, um die eigenen Potenziale zum Aufblühen zu bringen – eben der Lotus-Effekt. In Zukunft wird es nicht zuletzt deshalb noch mehr darum gehen, Ausgeglichenheit zu fördern. Nur so gelingt es, souverän zu agieren“, betont Motivationsexpertin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Physikerin, Motivationspsychologin und Keynote Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association, als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

