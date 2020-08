Wirtschaftsminister Al-Wazir auf seiner “EinBlick”-Tour zu Besuch bei Controlware

Dietzenbach, 18. August 2020 – Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat am 14. August 2020 auf seiner “EinBlick”-Tour Controlware in Dietzenbach besucht. Er informierte sich unter anderem ĂĽber die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den IT-Dienstleister und darĂĽber, wie Belegschaft und Kunden reagieren und wie die Perspektiven fĂĽr die Zukunft aussehen.

Der Wirtschaftsminister verschafft sich derzeit bei hessischen Unternehmen ein Bild darĂĽber, wie diese durch die Corona-Krise kommen. “Längst nicht alle Branchen haben mit wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Der Lockdown und die Veränderungen in der Arbeitswelt haben die Nachfrage nach IT-Lösungen erhöht. Davon kann ich mich hier bei der Controlware GmbH ĂĽberzeugen”, sagt Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

Als Systemintegrator und Managed Service Provider unterstĂĽtzt Controlware Unternehmen dabei, den IT-Betrieb aufrechtzuerhalten. Controlware musste während des Lockdowns nicht schlieĂźen, denn das Unternehmen ist aufgrund seines Business Continuity Managements auf Katastrophenfälle vorbereitet. “Bei uns gab es schon immer die Möglichkeit, mobil zu arbeiten und damit eine entsprechende Infrastruktur. So sind wir kurzfristig nahezu komplett ins Homeoffice gewechselt”, erläutert GeschäftsfĂĽhrer Bernd Schwefing. “Und natĂĽrlich haben wir unsere Kunden ebenfalls beim Ausbau performanter und vor allem sicherer Remote-Arbeitsplätze unterstĂĽtzt.”

Cloud-Collaboration-Lösungen für Homeoffice

In der Corona-Pandemie mĂĽssen Unternehmen Mitarbeiter und Kunden schĂĽtzen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. “Wir stehen unseren Kunden jederzeit zur Seite – sei es mit smarten Videokonferenz-Lösungen, der Bereitstellung und Absicherung von Homeoffice-Infrastrukturen oder mit IT-Dienstleistungen rund um Netzwerke, Security oder Data Center”, erklärt Bernd Schwefing. So hat Controlware gleich zu Pandemie-Beginn kurzfristig und unkompliziert unter anderem individuelle Cloud-Collaboration-Lösungen fĂĽr die Kunden umgesetzt. Sie sind Voraussetzung fĂĽr Homeoffice-Arbeitsplätze und damit Grundlage fĂĽr die Kommunikation mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern. “Damit trotz Homeoffice weiterhin ein reger Austausch und ein Miteinander stattfinden konnte, haben wir intern verschiedene MaĂźnahmen ergriffen. So wurden beispielsweise zur Simulation von Flurgesprächen ĂĽber Videokonferenzsysteme “Virtuelle KaffeekĂĽchen” fĂĽr unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet”, erklärt GeschäftsfĂĽhrer Oliver Thome.

Cloud-Collaboration-Lösungen sind eine Investition in die Zukunft: Mit ihnen haben die Mitarbeiter auch nach der Pandemie die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig produktiv zu arbeiten. “Spannend wird sein, ob der neue Arbeitsalltag und die digitale Organisation zur Normalität und zum Regelfall werden”, sagt der Wirtschaftsminister. Die beiden GeschäftsfĂĽhrer stimmen dem zu: “Mitarbeiter und Kunden haben gelernt, mit einer anderen Arbeitsorganisation zu leben, und werden die positiven Aspekte sicherlich weiter nutzen wollen.”

Sicherheitsmodelle gegen Cybergefahren

Das Homeoffice birgt allerdings auch potentielle Sicherheitsrisiken fĂĽr Unternehmen. Um die Remote-Arbeit zu ermöglichen, mussten viele Firmen schnell reagieren und kurzfristig neue IT-Infrastrukturen aufbauen. Controlware konnte hier mit langjähriger Expertise in Architektur und Realisierung sowie umfangreichen Cyber Defense Services aktiv unterstĂĽtzen – und durch priorisierte Beseitigung von Schwachstellen das Schutzniveau der IT-Infrastrukturen kontinuierlich verbessern. Unter anderem unterstĂĽtzt Controlware die Kunden mit systematischen SicherheitsĂĽberprĂĽfungen und dem Einsatz moderner KI-gestĂĽtzter Werkzeuge dabei, Cybergefahren frĂĽhzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

