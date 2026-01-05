Wirtschaft auf Schrumpfkurs – 2026 wird ein Jahr der Kürzungen

Die deutschen Unternehmen starten mit einer defensiven Strategie ins neue Jahr: Laut Umfragen wird es für 2026 bei vielen von ihnen weniger Investitionen und mehr Stellenabbau geben – insbesondere in der Industrie. Von einem Aufschwung ist nichts zu spüren. Trotz staatlicher Milliardenhilfen bleibt die Stimmung getrübt und die Produktionserwartungen sind negativ. Hohe Energie- und Lohnnebenkosten, Regulierungsdruck und geopolitische Risiken schmälern die Wettbewerbsfähigkeit. Die viel zitierte Trendwende bleibt vorerst Wunschdenken.

Laut einer aktuellen Umfrage wollen viele Firmen weniger investieren und stellen sich zudem auf weiteren Personalabbau ein. Besonders in der Industrie erwarten deutlich mehr Betriebe eine geringere Produktion und keine Zuwächse. Ein spürbarer Aufschwung ist nicht in Sicht: Nur etwa ein Viertel der Unternehmen rechnet mit einem höheren Output als 2025, während nahezu ein Drittel einen niedrigeren voraussieht. Als Gründe werden anhaltende Belastungen durch hohe Energie-, Regulierungs- und Arbeitskosten, geopolitische Risiken sowie unsichere Rohstoff- und Lieferketten genannt. „Der Umgang mit Unsicherheiten erfordert die Fähigkeit, das Ungewisse auszuhalten und Entscheidungen nicht reflexartig, sondern reflektiert zu treffen. Diese Haltung wird bei der Planung in Zeiten des Wandels immer wichtiger. Genau das trainieren Piloten – gemäß dem Motto: Expect the Unexpected““, sagt der Schweizer Unternehmensberater und ehemalige Flugkapitän Bruno Dobler.

Aus seinen Erfahrungen im Cockpit leitet Bruno Dobler klare Prinzipien für das Management in der Wirtschaft ab. In jedem Flug sind Turbulenzen normal, weshalb Vorbereitung, präzise Planung und Agilität so wichtig sind. Das gilt auch für Projekte und eine vorausschauende Jahresplanung in der Wirtschaft. Damit aber der Kurswechsel unter Druck sicher gelingen und Veränderung nicht zur Gefahr, sondern im Gegenteil zur Chance wird, sind Vertrauen im Team und in die Systeme entscheidend. In seinen Coachings, Seminaren und Workshops sowie in seinem Vortrag „Ready for Take-off – Vertrauen schafft Sicherheit“ zeigt der Schweizer Keynote-Speaker, wie Piloten Risiken früh erkennen, in kritischen Momenten besonnen handeln und so für Sicherheit sorgen. Seine Quintessenz für Unternehmen: Offene Kommunikation auf Augenhöhe, klare Entscheidungen auf Basis aller verfügbaren Fakten und geübte Abläufe, um Veränderung souverän zu gestalten.

Piloten beherrschen nicht nur komplexe Technik, sondern auch klare Kommunikation und Koordination innerhalb ihrer Crew. Das ist besonders wichtig, wenn sich unter Druck der Plan ändert. „Angst ist bei unerwarteten Veränderungen kein guter Ratgeber. Strukturiertes Training lehrt, Unsicherheit wirksam zu managen“, betont der Schweizer. In der Wirtschaft fehlt ein solches Mentoring häufig, was zu Fehlentscheidungen und unklarer Kommunikation führt. Umso wichtiger ist eine gut durchdachte Jahresplanung: Sie schafft in unsicheren Zeiten Orientierung, priorisiert Ressourcen, definiert Entscheidungswege und legt Reaktionsszenarien fest. „Ein konsequentes, praxisnahes Führungstraining nach Vorbild der Luftfahrt gibt Sicherheit bei der Planung, erhöht die Veränderungskompetenz – und das zahlt sich letztlich in Form von Vertrauen in der Organisation aus. Gerade für den Start in ein neues Geschäftsjahr ist das von Bedeutung“, so Unternehmenscoach und Keynote Speaker Bruno Dobler.

Bruno Dobler ist eine faszinierende Persönlichkeit mit einer facettenreichen Karriere, die von seinen Erfahrungen als Verkehrspilot bei der Swiss bis zu den Leistungen als CEO und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte reicht – wie etwa als Aufsichtsrat bei der Zürcher Kantonalbank. Während sich seine Kollegen auf ihre akademische Laufbahn konzentrierten, sammelte Dobler als Ausbilder von Militärpiloten in Uganda, Irak und Indonesien wertvolle Erfahrungen. Seine Leidenschaft für die Fliegerei führte zur Gründung der Horizon Swiss Flight Academy, wo er sein Wissen an angehende Verkehrspiloten weitergab.

Auf seine Zeit als Chefpilot der Crossair folgte eine politische Karriere, in der Dobler die Bürgerinnen und Bürger im Zürcher Kantonsrat vertrat. Als Flugkapitän der Swiss und CEO von Helvetic Airways setzte er seine Erfahrung und sein Know-how in der Luftfahrtbranche ein, um komplexe wirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern und strategische Neuausrichtungen voranzutreiben. Als Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank trug Dobler mit seinen Kollegen zur Sicherheit des Finanzsektors bei.

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Dobler als Coach und Mentor tätig und gibt seine umfangreichen Erfahrungen und Einsichten aus der Luftfahrt und dem Geschäftsleben an Führungskräfte und Teams weiter. Seine Erkenntnisse aus der Fliegerei überträgt Bruno Dobler in seinen international gefragten Vorträgen auf die Wirtschaft, aber auch auf das private Leben. Trotz seiner beeindruckenden Karriere schätzt Dobler die Natur und verbringt gerne Zeit in Andermatt, Schweiz, wo er ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist.

Kontakt

Bruno Dobler – Keynote Speaker & Coach

Bruno Dobler

Gotthardstraße 22

6490 Andermatt

+41 (0) 79 / 725 51 98



https://www.dobler.ch

Bildquelle: iStock/Vasyl Dolmatov