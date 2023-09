Wird Milch mit Vitamin D3 zum neuen Gesundheitsgetränk?

Innovative Milchbauern können in Zukunft von ihren Kühen Milch mit dem wichtigen Vitamin D3 produzieren lassen und somit einen wichtigen Beitrag zur Volksgesundheit leisten, und das auf völlig natürliche Weise. Die Tiere spielen dabei freiwillig die Bioreaktoren und sind zudem aufgrund der Eigenimmunisierung während der Herstellung gesünder und leben länger. Auch alle modernen Anforderungen an das Tierwohl werden automatisch verbessert.

Die Erfindung ist so einfach wie genial. Unsere liebe Sonne machts möglich. Die Anreicherung von Vitamin D3 basiert nämlich auf einem Lichtsystem, welches die Lichtfarben der Sonne imitieren kann.

„Entweder müssen die Tiere tagsüber auf die Weide unter die Sonne – oder die Sonne muss in den Stall“, sagt Armin Högenauer, einer der Pioniere. „Wir bieten den Tieren an 365 Tagen im Jahr den Sonnentag – und automatisch füllt sich der Vitamin D-Speicher im Blut der Tiere“.

Da bekanntlich sehr viele Inhaltsstoffe vom Blut in die Milch diffundieren, eben auch Vitamin D3, erhöht sich automatisch die Vitamin – Konzentration in der Milch. Die Anwendung funktioniert bei allen laktierenden Säugetieren, seien es Schafe, Kühe oder Ziegen.

Die Wirkung von Vitamin D3 für die Gesundheit des Menschen ist in unzähligen Studien längst nachgewiesen. Das Vitamin begünstigt die Erhaltung normaler Knochen, Zähne, Muskeln und besonders wichtig, ein intaktes Immunsystem. Mit dieser Innovation ist nicht weniger als die Vitamin D-reichste Milch aller Zeiten erschaffen worden. Die Konzentration des Vitamins ist so hoch, dass die Milch mit Gesundheitsversprechen gemäß den Anforderungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ausgelobt werden darf. Ein Novum auf dem Lebensmittelmarkt. Kein einziges Lebensmittel erreicht heute derartige Konzentrationen an Vitamin D3, wenn man mal von Lebertran und Fettfischen absieht. Man kann daraus Trinkmilch machen, Butter, Sahne oder Käse, ja sogar Vollmilchschokolade und Pralinen.

Die Milchkristalle GmbH hat sich auf Produktion und Vertrieb von dDrei-Schulmilch spezialisiert, die besonders viel von dem wertvollen Sonnenvitamin D3 enthält. Sie vertreibt praktische, kleine Packungen mit 250ml, die per Klick nach Hause kommen und in jede Schultasche passen. Der Vitamin-D-Gehalt der dDrei-Milch ist bis zu 20-fach höher als bei konventionell produzierter Milch. Die dDrei-Milch wird über den firmeneigenen Onlineshop sowie ausgewählte Hofläden und Supermärkte vertrieben.

