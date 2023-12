Wir stellen vor: Gartiva

Gartiva – Die neue Marke der TK Gruppe GmbH für Gartenliebhaber und Hobbygärtner

Die TK Gruppe GmbH freut sich, die Einführung ihrer neuesten Marke, Gartiva, bekannt zu geben. Gartiva steht für alles, was das Gärtnerherz begehrt und bietet eine breite Palette an Gartenartikeln, die sowohl für Hobbygärtner als auch für Gartenprofis geeignet sind. Unser Sortiment umfasst praktische Pflanzenschilder, vielseitigen Bindedraht, Anzuchtgewächshäuser für den optimalen Start Ihrer Pflanzen und effektive Fliegenklatschen.

Gartiva ist aus der Leidenschaft für das Gärtnern und der Freude am Wachsen und Gedeihen entstanden. Wir verstehen die Bedürfnisse und Wünsche von Gartenbegeisterten und bieten Produkte an, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Unsere Pflanzenschilder helfen, den Überblick im Garten zu behalten, während unsere Anzuchtgewächshäuser ideale Bedingungen für das Keimen Ihrer Pflanzen schaffen.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legt Gartiva großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Wir wählen Materialien, die langlebig und umweltfreundlich sind, um sicherzustellen, dass unsere Kunden mit gutem Gewissen gärtnern können. Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die die Freude am Gärtnern steigern und zur Schönheit und Produktivität Ihres Gartens beitragen.

Wir laden Händler und Gartenliebhaber ein, die vielfältige Welt von Gartiva zu erkunden. Unsere Produkte sind ideal für alle, die ihren Garten lieben und ihn mit praktischen, qualitativ hochwertigen Artikeln pflegen möchten. Für weitere Informationen über Gartiva und unser Sortiment besuchen Sie bitte unsere Website. Jetzt unsere neue Marke Gartiva entdecken!

Über die TK Gruppe GmbH Die TK Gruppe GmbH ist ein führendes Handelsunternehmen, insbesondere im Bereich des Onlinehandels und bietet innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen im Zusammenhang mit Schädlingen. Mit einem Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit setzt die TK Gruppe GmbH Maßstäbe in der Branche.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

