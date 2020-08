“Wir sind heller” LED Stadionflutlicht Sportslight

Flutlichtbeleuchtung – optimales Licht für alle Sportarten: der WSH Stadionstrahler Sportslight

Vom Fußballplatz bis zur Leichtathletik – überall, wo Sportler ihr Bestes geben, sollten sie dies auch in einer optimalen Umgebung tun können. Licht ist hier kein geringer Faktor. Gute Beleuchtung auf dem Spielfeld ist zur Ausübung aller Sportarten essenziell wichtig.

Faktoren guter Beleuchtung auf dem Spielfeld

Um eine Beleuchtung zu erzielen, die die Sportler in ihrem Sport bestmöglich unterstützt, kommt es auf die verschiedensten Faktoren an. Beleuchtungsstärke ist das, woran man zuerst denkt. Je schneller die Sportart und je kleiner die Sportgeräte, desto höher muss eine Beleuchtungsstärke angesetzt werden. Fußball braucht hier deutlich geringere LUX Werte als zum Beispiel Tischtennis.

Aber auch die Blendung muss beachtet werden. Die Beleuchtungsstärke muss natürlich irgendwie erzeugt werden. Je geringer die Anzahl der Leuchten, desto größer ist die Gefahr, dass einzelne Lichtpunkte im Blickfeld der Spieler blenden und so den Sport unmöglich machen.

Gleichmäßigkeit ist ebenfalls ein Kriterium. Wird das Spielfeld nur punktuell ausgeleuchtet, kann dies die Spieler extrem irritieren.

Farbwiedergabe ist auch ein Punkt, den es zu beachten gilt. Können Farben nicht schnell voneinander unterschieden werden, weil das Lichtspektrum eingeschränkt ist, macht auch dies die Ausübung von Sport nicht einfacher.

Genauso verhält es sich bei flimmernden Leuchtmitteln. Die Liste der Faktoren ist lang.

Einsparung von Energiekosten durch neue Flutlichtanlagen

Durch eine neue Flutlichtanlage können Energiekosten enorm gesenkt werden. Effiziente LED Flutlichtstrahler tragen hier zur Reduzierung laufender Kosten und einer Verbesserung des CO2 Abdruckes bei. Wichtig ist aber – bei allen Kosteneinsparungen – dass die Beleuchtungsqualität nicht leidet und sogar verbessert wird.

Weitere Einsparungen erzielt man durch den Einsatz von Lichtsteuerungen. Nicht für alle Spielfeldnutzungen wird die volle Beleuchtungsstärke benötigt. Ist diese bei Wettkämpfen nötig, kann die Beleuchtung während des Trainings oft heruntergedimmt werden.

Gute Planung der Spielfeldbeleuchtung ist essenziell

Für ein optimales Ergebnis ist eine gute Planung im Vorfeld wichtig. Hier kann auf alle Wünsche und Anforderungen eingegangen werden. Der Verein erhält so alle Informationen für eine fundierte Entscheidung.

Das LED Flutlicht Sportslight

Mit dem Stadionstrahler Sportslight lassen sich effiziente und optimale Spielfeldbeleuchtungen bestmöglich umsetzen. Der wartungsarme und hocheffiziente Strahler verfügt über eine ausgeklügelte Optik, um Spielfelder gleichmäßig auszuleuchten – ohne Lichtverschmutzung in der Umgebung zu generieren.

Weitere Informationen über den Stadionstrahler Sportslight und Hilfe bei der Planung und Umsetzung von Sportplatzbeleuchtung unter https://www.wirsindheller.de/sportbeleuchtung/led-stadionstrahler-sportslight

Die WSH GmbH – “Wir sind heller” mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von “Wir sind heller” reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zu Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

Firmenkontakt

WSH GmbH – Wir sind heller

Jörg Hornisch

Dörspestraße 2

51702 Bergneustadt

02261 789788-0

presse@wirsindheller.de

https://www.wirsindheller.de

Pressekontakt

WSH GmbH Wir sind heller

Jörg Hornisch

Dörspestraße 2

51702 Bergneustadt

02261 789788-0

presse@wirsindheller.de

https://www.wirsindheller.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.