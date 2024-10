Wir präsentieren Neumärkers Thermocook

Ob klassisch mit Zucker oder kreativ mit Früchten und Eis, Waffeln kommen immer gut an und mit einem Profi-Waffeleisen gelingen sie jedes Mal perfekt.

Gastrodax stellt den Thermocook vor, ein vielseitiges Backsystem für die Gastronomie. Das neue Produkt ist besonders leistungsstark und bietet eine breite Palette an Backmöglichkeiten. Neumärker präsentiert damit in diesem Jahr ein Backgerät, das punktgenau die Bedürfnisse der Anwender trifft.

Das Basisgerät von Thermocook

Thermocook ist im Grunde ein Premium-Waffeleisen in gewohnter Neumärker-Qualität. Doch ein einfaches Backgerät wäre ja zu langweilig, oder? Deshalb ist Thermocook auch ein Multifunktionsgerät, das durch den Einsatz verschiedener Backplatten zum vielseitigen Küchengerät wird. Hauptsächlich wird er in der Gastronomie und Bäckereien eingesetzt, eignet sich aber auch für den privaten Gebrauch.

Das Basisgerät ist mit einem Spezialheizkörper ausgestattet, das für eine gleichmäßige Wärmeübertragung sorgt und die Backzeiten verkürzt. Wärmeverluste werden minimiert und das Risiko schwerer Verbrennungen reduziert, da eine optimierte Wärmeisolierung integriert ist. Durch die eingebauten Lüftungsschlitze wird ein effizienter Wärmeaustausch im Gehäuseinneren gewährleistet.

Außerdem punktet das Basisgerät mit einem großen Digital-Display, einer präzisen Temperaturregelung von 0 bis 300 °C und einer maximalen Backzeit von 9:59 Minuten. Diese kann sogar vom Anwender manuell eingestellt werden.

Von der süßen Waffel zur herzhaften Pizza

Dabei benötigt das Neumärker Backsystem nur eine Stellfläche von etwa 32 x 34 x 27,5 cm (BxTxH).

Und mit dem Backsystem bleibt der Profi flexibel, denn die 25 verschiedenen Backplatten sind auswechselbar. So zaubert das Waffeleisen alles, was das Herz begehrt: viele verschiedene Waffeln, Churros, herzhafte Pizzen oder mit der Sandwich-Platte sogar leckere Sandwiches.

Wirklich schön: Selbst bei Erstellung zahlreicher Backkreationen, bleibt der Thermocook zuverlässig im Ergebnis der Speisenqualität, ist schnell und einfach zu bedienen und attraktiv im Preis.

Verdoppelter Backspaß garantiert die Duo-Platte. Profis können damit zwei Backvorgänge gleichzeitig durchführen und mehr Waffeln in kürzester Zeit herstellen, der Fantasie freien Lauf lassen und ihre eigenen einzigartigen Rezepte kreieren.

Solide Technik für perfekte Ergebnisse

Der wichtigste Teil ist die starke Mechanik: Acht Schrauben aus Edelstahl halten die schweren Gussplatten fest auf dem Heizkörper. Das bedeutet: Die Hitze verteilt sich gleichmäßig, das Essen wird schnell fertig und schmeckt jedes Mal toll.

Ein Tonsignal erinnert den Benutzer, wann das Essen fertig ist, damit es nicht anbrennt, während er andere Dinge macht.

Thermocook wird in Deutschland hergestellt

Der Neumärker Thermocook wird in Deutschland hergestellt und steht für hohe Qualität und Langlebigkeit. Die Materialien und genaue Verarbeitung machen ihn zu einem zuverlässigen Gerät in jeder Küche.

Der Thermocook ist wartungsfreundlich

Mit dem Neumärker Waffeleisen trifft man eine bewusste Entscheidung im Sinne der Umwelt.

Denn bestehende Wechselplatten von älteren Neumärker-Modellen sind mit vielen älteren Modellen kompatibel. So können bestehende Backplatten weiter genutzt und Ressourcen geschont werden.

Und das Beste: Die Wartung des Backsystems ist äußerst servicefreundlich. Sollten einmal Reparaturen notwendig sein, sind diese schnell und unkompliziert durchzuführen. Für komplexere Reparaturen stehen Servicenetzwerke mit Partnern wie Gastrodax zur Seite.

Zudem finden Kunden und Kundinnen detaillierte Bedienungsanleitungen und Tipps zur Pflege, um die Lebensdauer des Neumärker Backsystems zu maximieren.

Wie gestaltet sich die Reinigung?

Die Reinigung der Wechselplatten ist denkbar einfach. Dank der glatten Oberfläche lassen sich Rückstände leicht entfernen. Einfaches Abwischen genügt meist, um Verschmutzungen zu beseitigen.

Profi-Tipp: Um den Wechselplatten ein langes Leben zu ermöglichen, sollten Anwender regelmäßig einen speziellen Reiniger für Gussplatten verwenden.

Für alle, die die Liebe zum Backen teilen

Zum Launch des Backgerätes unterstreicht der Marktführer für gewerbliche Backtechnik, das Thermocook die Arbeit in der Backstube neu definiert. Profis können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine Vielzahl an köstlichen Backwaren herstellen. Damit liefert der deutsche Hersteller ein Gerät, das ohne unnötige Extras auskommt, wo aber viel Qualität drinsteckt.

Deshalb sagen wir, dass das Backsystem für alle Backbegeisterten ein absolutes Muss ist.

Ab sofort können Kunden den Thermocook bei Gastrodax vorbestellen und sich schon im Vorfeld beraten lassen.

Gastrodax ist ein professioneller und erfahrender Fachhändler für Gastronomiebedarf. Spezielle und hochwertige Koch-,Spül-und Kühltechniken werden im großem Umfang angeboten, die für die Gastro-Welt relevant sind. Moderne Küchengeräte eröffnen den Kunden von heute, neue Möglichkeiten.

