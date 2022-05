Wir klären das für Sie: Aktuelle Kosten einer Kleinkläranlage

5 Tipps zur Planung Ihrer vollbiologischen Kleinkläranlage

Wenn Sie nicht am öffentlichen Kanalnetz angeschlossen sind, benötigt Ihr Haus eine vollbiologische Kleinkläranlage. Gebäude in Städten sind ja in der Regel an eine gemeinsame Kanalisation angeschlossen, welche das Abwasser zentral in eine kommunalen Kläranlage leiten. Liegt Ihr Grundstück im Außenbereich einer Stadt, sieht die Lage anders aus.

In ländlichen Regionen Deutschland existieren viele hunderttausende Objekte, welche nicht an das städtische Kanalnetz angeschlossen werden können. Die meisten Betreiber wurden bereits in den letzten 15 bis 20 Jahren von Ihren Unteren Wasserbehörde informiert, dass bisherige Sammelgruben in sogenannte vollbiologische Anlagen umgerüstet werden mussten. Bei Neubauten im Außenbereich gilt es bereits bei der Planung zu berücksichtigen, ob eine solche Hauskläranlage benötigt wird.

Tipp: Hier finden Sie einen Ratgeber zur Planung Ihrer Kleinkläranlage.

Es gibt mittlerweile eine große Auswahl an technischen oder auch sogenannten „naturnahen“ Systemen. Bei Pflanzenkläranlagen werden Pflanzenbeete zur Reinigung des häuslichen Abwassers verwendet. Technischen Systeme sorgen durch Belüftung des Abwassers für eine Vermehrung effektive Mikroorganismen innerhalb einer Klärgrube. Diese reinigen das Abwasser. Die Wirkungsleistung der Kleinkläranlagen im Vergleich zu kommunalen Kläranlagen ist zwar deutlich geringer, leistet aber dennoch einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und ist für die private Nutzung hervorragend geeignet. Tatsächlich übernehmen in beiden Fällen dieselben Mikroorganismen die Reinigung des Schmutzwassers. Das Klärsystem erschafft einfach einen Lebensraum, in welchem sich diese kleinen Helfer bestmöglich vermehren und damit eine große „Reinigungsmannschaft“ zur Verfügung steht. Wie so oft bietet die Natur einfach die besten Methoden.

Wie teuer ist eine vollbiologische Kleinkläranlage?

Eine kleine Kläranlage als Komplettsystem für vier Einwohner kostet wenige Tausend Euro. Die Preise beginnen ab ca. 3.500 € bis 4.500 €. Nach oben hin gibt es kaum eine Grenze. Abhängig sind die Preise von der Größe der Anlage (also den maximalen Einwohnern), der verwendeten Technik und den Gegebenheiten vor Ort. Eine Nachrüstung einer vorhandenen Grube, die weiter verwendet werden kann, spart Geld. In diesem Fall wird nur der Nachrüstsatz benötigt. Die meisten Hersteller haben Komplettsysteme im Angebot, sodass die einzelnen Komponenten gut aufeinander abgestimmt arbeiten. Beachten Sie, dass in den meisten Fällen Tiefbauarbeiten nötig werden und diese im Angebot enthalten sein sollten.

