„Wir brauchen in NRW eine Erhaltung der Infrastruktur“ – Minister Oliver Krischer zu Gast bei „Politik am Morgen“ am Köln Bonn Airport

Einladung für Diskussionsformat sitzungswoche Sprechstunde am 10. November 2023

Die Wöllhaf-Gruppe und sitzungswoche – Unabhängiges Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien lädt herzlich ein zur nächsten Ausgabe der Gesprächsreihe sitzungswoche Sprechstunde. Am Freitag, 10. November 2023 ist Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, ab 8.30 Uhr zu Gast in der Ständigen Vertretung am Köln Bonn Airport.

Oliver Krischer wurde 2022 zum Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW ernannt. Seit 1. Januar 2023 ist Krischer Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz. Zuvor war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie stellv. Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag.

Moderiert wird die Diskussion von Christoph Nitz, PR-Berater und Journalist. Er ist Pressesprecher der Wöllhaf-Gruppe.

Bitte notieren Sie sich auch weitere Termine der Diskussionsreihe sitzungswoche Sprechstunde am Köln Bonn Airport.

Dienstag, 21. November 2023 Reinhard Houben MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag.

Donnerstag, 11. Januar 2024 Jochen Ott MdL, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in NRW.

by Wöllhaf steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomie, Retailgeschäften und Eventlocations an deutschen Flughäfen. Mit mehr als 20 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet. Flughäfen verändern sich ständig, Wöllhaf ist am Puls der Zeit. Mit modernen Konzepten, trendigen Produkten und einem jungen dynamischen Team steht Wöllhaf auch in Zukunft für Qualität und Erfolg. Seit 2023 auch in der Mitte Berlins am Potsdamer Platz.

Mit mehr als 20 Restaurants und Shops in Berlin, Frankfurt und Köln-Bonn ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 300 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote für Reisende auszeichnet.

Heute steht Wöllhaf auch für innovative Konzepte an weiteren pulsierenden und spannenden Orten – so zum Beispiel am Potsdamer Platz in Berlin.

